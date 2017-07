Nüüdse nooruse vabaduse oaasis kiikus eestimaise trükikunsti häll

​Astusin kord ühest oma lemmikkohast, Kalevi šokolaadipoest teise, otse üle Poe tänava aeg-ajalt Tartu minevikku, olevikku ja tulevikku kaasa viiva suure stendi juurde, kui minu tähelepanu teritasid elevil naise hääled. Kaks rootslannat käisid Küüni tänava otsa juures edasi-tagasi, mõõtsid sammudega mahamärgitud piirjoonte vahemaid, uurisid aastaarve ümmargusel metallplaadil. Tundus, et maha pandud märkide järgi said nad aimu keskaegse Tartu südalinnast ja ka teises maailmasõjas hävinust.

Mitmed kodulinna ajalukku kiindunud tartlased arutlevad isekeskis selle üle, et märgistusi olnud aegadest peaks linnas rohkem olema. Tartu on olnud üks Liivimaa vaimukeskusi, eesti kultuuri kasvamise ja õide puhkemise linn.

Ja kui liita ka meie järjest ilmekamaks muutuvad, elavalt Tartu ajaloo iseärasustele tähelepanu osutavad muuseumid ning lausa vaimse kindlusena austust äratav, ajakohase ilmega rahvusarhiiv, siis võibki ju väita, et Tartu on Eesti mälupealinn.

Üks tark ja õigustatud tegu on olnud linna ajaloos oluliste objektide tähistamine metalltahvlitega, millelt saavad lugeda või meelde tuletada fakte nii noored kui vanad tartlased ja teavet linna külalised. No ja kui nad ei loegi, siis vähemalt saavad aimu, kui tihedalt on meie linnapinnal olnud aja jalajälgi.

Kivi tähistab kolmandat

Aga ühel hiljutisel põgusal linna koduloolisel jalutuskäigul mõjus minuga kaasas kõndinutele kulme kergitavalt väide, et raekoja taga pargis, praeguse Tartu nooruse vabaduse platsil ehk Pirogovi platsil alustas 385 aastat tagasi oma tööd Tartu ülikooli, rootsiaegse Academia Gustaviana trükikoda.

Õppejõud ja üliõpilased põgenesid Tallinnasse, trükikoja seadmed aga müüriti Maarja kiriku võlvi alla altari lähedusse. Sealt need enam kunagi oma majja tagasi ei pääsenud.

«Kas tõesti? Aga siin pole ju mingit märki ega tahvlit. Ja hoopis seal, ülikooli vana kohviku ees oli mälestuskivi,» täheldati. Jah, kivi on seal praegugi, ehkki seda ähmastuva tekstiga mälestustaiest kipub kiirustavate möödujate eest varjama kohev ilupõõsas. See kivi märgib ülikooli trükikoja kolmandat, kuueaastase tegutsemise järgset asupaika.

Aga kui soovida lähenevate tähtsate juubelite aegu oma ülikooli ja linna väärikat ajalugu esitleda, siis – toetudes Ene-Lille Jaansoni uurimusele «Tartu ülikooli trükikoda 1632–1710» ja professor Helmut Piirimäe Academia Gustaviana ajaloo põhjalikule käsitlusele – võiksime teadvustada ja rõhutada: esimesed leheküljed siinse ülikooli õppetööks vajaminevaid tekste, õpikuid, sõnaraamatuid ja muud tarvilikku trükiti just siin, ühes linna raekoja taguses hoones.

Praegused linnavõimud on teada andnud, et tänavu saab Pirogovi platsina tuntud ala värske väljanägemise ning muu hulgas rajatakse sealt otsetrepp tähetorni juurde. Leian, et sellisel toredasti korrastatud alal sobiks hästi ka Academia Gustaviana siinsed esimesed praktilised sammud ära märkida.

2019. aastal tähistab meie emakeelne ülikool 100. sünnipäeva. Ent Tartu ülikool on kogu oma senise 385-aastase kestvusega rikastanud meie keskkonda. Tema tulek ja kestma jäämise korralduslikudki käigud on ajaloos olulised.