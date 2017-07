ERMi endise näitusemaja saaga jätkub homme

Praegu tühjana seisval ERMi endisel näitusemajal, mis asub Tartus aadressil J. Kuperjanovi 9, on tänaseks päevaks kaks tõsist kosilast. Hoonet himustavad enda valdusse saada nii Tartu linn kui ka korporatsioon Sakala.

Käesoleva aasta alguses kuulutas RKAS välja enampakkumise, mille käigus pakkus kõrgemat hinda korporatsioon Sakala, nõustudes maja eest tasuma 610 000 eurot. Tartu linna kõige suurem pakkumine oli 500 000 eurot.

Sellest hoolimata otsustas toonane riigihalduse minister Mihhail Korb enampakkumise tühistada ja andis teada, et maja peaks otsustuskorras müüdama hoopis Tartu linnale. Ent mai lõpus astus Korb ministrikohalt tagasi ning uus minister Jaak Aab otsust emma-kumma ostja kasuks veel langetanud pole. Otsust maja ostuõiguse saaja kohta pole sündinud tänaseni.

Korporatsioon Sakala vilistlaskogu esimehe Mihkel Stammi (pildil) arvates on senine asjade käik õigustühine ning Sakala ootab homselt nõukogu istungilt õiguspärast otsust.

Homme koguneb RKASi nõukogu, et arutada ERMi endise näitusemaja saatust, selle ostu huvi on ka korporatsioon Sakalal. Mihkel Stamm, mida te homselt nõukogu koosolekult ootate?

Ootame ennekõike õiguspärasust. Selle maja müügiprotsess on olnud äärmiselt kahtlane. Me osalesime oksjonil, tegime enampakkumise, kuid meile on kolm korda blokk peale pandud. Et meie pakkumus oli alguses välja kuulutatud enampakkumisel parim, siis minu arust oleks kõige õiglasem ikkagi ostuõigus meile anda.

Mis saab siis, kui nõukogu kuulutab välja uue enampakkumise?

Sellisel juhul me muidugi võtame sellest osa. Samas oleks see meie suhtes ebaaus.

Millise summa olete nõus maja eest välja käima?

Luhtunud enampakkumisel oli meie pakutud suurim summa 610 000 eurot ning toona sai välja öeldud, et oleme nõus hoone eest maksma 700 000 eurot. Varem osales lisaks meile enampakkumisel vaid Tartu linn, kuid nüüd, mil selle maja müügist ja võimalikest summadest on avalikult räägitud, võib välja ilmuda ka keegi kolmas, kes meid üle pakub.

Kas see varem räägitud 700 000 eurot on teie korporatsiooni jaoks lõplik hind?

Ilmselt oleme vajaduse korral valmis ostusumma üle vaatama.

Kui korporatsioonil Sakala õnnestub maja endale soetada, siis mis sinna tuleb?

Meie eesmärk on saada hoone enda käsutusse võimalikult pikaks ajaks ning ideaalis anda see linnale rendile.

Kas hoone ruume mõnele eraettevõttele välja rentida poleks kasumlikum?

Oleme juba varem öelnud, et ei soovi selle tehinguga otseselt kasumit teenida, vaid tahame, et hoonet saaks ikkagi linnarahvas kasutada. Loomulikult ei taha me hoone ülalpidamisele peale maksta, aga hoone ostmise korral asume rendile andmise üle ikkagi linnaga läbi rääkima.

KOMMENTAAR

Urmas Klaas, Tartu linnapea. / Andres Jalak

Meie seisukoht on endine, et linnale on seda hoonet vaja, ja ma loodan, et ostuõigus jääb ikkagi meile. Kuna linnavalitsus lähtub seadustest, sealhulgas ka eelarvest, siis ei ole meil võimalik varem väljapakutud summast suuremat välja käia (esialgsel enampakkumisel tegi Tartu linnavalitsus 500 000 euro suuruse pakkumise – toim).

Kõige hullem variant on see, kui otsus jäetakse tegemata. See müügisaaga on kestnud

juba nii kaua ning seda probleemi on ühest asutusest teise veeretatud.

Minu sõnum oleks Riigi Kinnisvara ASi nõukogule, et palun tehke viimaks see otsus ära.