Väikesi atleete ootavad treenerid staadionile ja spordisaalidesse higi valama

Spordiklubi spordijuht Kadri Vernik täpsustas, et väikseid spordisõpru oodatakse kergejõustiku-, korvpalli-, sportvõimlemise-, sulgpalli-, rattaspordi- ja rühmvõimlemistreeningutele. Varasem trennikogemus pole tähtis, peamine on see, et lapsed saaksid suvel mängida ja liikuda.

Liikumine ja mäng

Kui rühmvõimlemine välja arvata, on ülejäänud alade treeningud suvisel ajal ühe kuu tasuta. «Mingit survet ei ole, lapsed saavad kohale tulla, alaga tutvuda ja lustida. Kui meeldima hakkab, saab sügisel mõne treeningugrupiga liituda,» märkis Vernik. Ta lisas, et enne ennast kusagil kirja panna pole vaja, piisab sellest, kui lihtsalt trenni alguseks kohale tulla.

Enamiku alade treeningud on juuli ja augusti peale hajutatud, ent kergejõustikuga saab tegeleda suvi läbi. 6–11-aastaseid lapsi oodatakse tunni aja pikkusele treeningule esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell pool üksteist hommikul. Ilusa ilma korral tegutsetakse ülikoolis staadionil, kehvema ilmaga tuleb sammud seada ülikooli spordihoonesse.

Üks pisikeste spordipoiste ja -tüdrukute treeneritest Kertu Roose rääkis, et trennis ei tehta üksnes kergejõustikuharjutusi, vaid rõhk on liikumisel ja mängudel. «Harjutame erinevaid asju ning lapsed saavad väga mitmekülgset treeningut,» ütles ta.

Üliäge akrobaatika

Kergejõustikutrenniga on väga rahul ka staadionil kohatud 11-aastane jalgpallipoiss Kaur Hallik. Üle kuue aasta Tammekas vutti tagunud noormees ütles veendunult, et need trennid tulevad kiiruse arendamisel väga kasuks. «Treenerid on toredad ja joosta mulle meeldib,» lisas ta.

Kergejõustiku kõrval julgustab Kadri Vernik lapsi proovima ka teisi alasid. Eriti huvitav on tema sõnul sportvõimlemine, mille treeningud toimuvad reedeti TÜ spordihoones, teisipäeval ja neljapäeval hüpatakse-möllatakse kehakultuuriteaduskonna spordisaalis Jakobi 5. «See on üliäge treening ning paljud lapsed võiksid sellest osa saada,» kiitis Vernik.

TÜ ASK suvised treeningud Kergejõustik . Suvi läbi E, T, N kell 10.30 TÜ staadionil või spordihoones (Ujula 4). 6–11-aastastele.

. Suvi läbi E, T, N kell 10.30 TÜ staadionil või spordihoones (Ujula 4). 6–11-aastastele. Korvpall . Avatud treeningud 3.–21. juulini E, K, R kell 11 spordihoones igas vanuses lastele. Lisaks linnalaager 10-aastastele ja noorematele 21.–25. augustini kell 18 spordihoones.

. Avatud treeningud 3.–21. juulini E, K, R kell 11 spordihoones igas vanuses lastele. Lisaks linnalaager 10-aastastele ja noorematele 21.–25. augustini kell 18 spordihoones. Sportvõimlemine . Juulis T ja N kell 16 Jakobi 5, R kell 18 spordihoones. 5–12-aastastele.

. Juulis T ja N kell 16 Jakobi 5, R kell 18 spordihoones. 5–12-aastastele. Sulgpall . 15.–17., 22.–24. ja 29.–31. augustil kell 16 spordihoones igas vanuses lastele.

. 15.–17., 22.–24. ja 29.–31. augustil kell 16 spordihoones igas vanuses lastele. Rattasport . Augustis E, T, K kell 16 Tähtvere spordipargis BMXi väliraja juures. 8–12-aastastele.

. Augustis E, T, K kell 16 Tähtvere spordipargis BMXi väliraja juures. 8–12-aastastele. Rühmvõimlemine. Linnalaagrid spordihoones 10.–13. juulini 7–13-aastastele (25 eurot), 17.–20. juulini 4–6-aastastele (20 eurot).