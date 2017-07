Tartusse lisandub teine koerteplats

Linnapuhastuse peaspetsialisti Madis Tammeoru sõnul tuleb Tähtvere jalutusala üsna sarnane sellega, mis avati eelmisel aastal Annelinnas, kuid on 75 ruutmeetrit suurem.

Ka koerte treeninguelemendid tulevad Tammeoru kinnitusel Tähtverre enam-vähem samasugused, nagu on kasutusel Annelinnas, ala suurus lubab aga edaspidi vahendeid juurde paigaldada.

Muu hulgas lubas peaspetsialist, et uues pargis hoitakse kinni põhimõttest, et suured ja väikesed koerad peavad saama tegutseda eraldi alal.

MTÜ Tartu Koertepargid üks asutajaid Mart Suurkask rääkis, et linnarahvas on seni Annelinna koertepargi kohta andnud väga positiivset tagasisidet ning kuulda on olnud, et aeg-ajalt tullakse sinna oma loomaga isegi väljastpoolt Tartut.

Tema sõnul on vajadus koerteparkide järele selgelt kasvamas, sest üha enam võetakse lemmiklooma korterisse ja seetõttu on tarvis kohti, kus võiks koera turvaliselt rihma otsast lahti lasta.

Spetsiaalsed pargid pakuvad nii loomadele kui nende omanikele head suhtluskeskkonda. «Peremehed saavad rääkida oma kogemustest loomaarsti juures, headest toodetest ja teenustest, samuti vahetada arvamusi kasvatusmeetodite kohta,» märkis Suurkask.

Mis puudutab koeri, siis öeldakse, et iga kutsikas peaks kohtuma 50–150 koeraga, et liigikaaslastega suhtlema õppida.

Vaimselt terve koer ei tohiks lasta end häirida näiteks jooksjatest ja ilutulestikust – sotsialiseerumine aitab seda saavutada, selgitas Suurkask.

Pärast Tähtvere koertepargi valmimist on linnal plaanis ehitada veel üks koertepark Annelinna serva Nõlvaku tänava kanti.

«Täpne plaan selgub järgmiseks aastaks, kui eelarve on paigas,» ütles Tammeorg.