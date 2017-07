Kas kuninga võim röövis põnevuse?

Tour de France’i laupäevane avaetapp pakkus kuhjaga dramaat ja segas vett – sõna otseses mõttes. Düsseldorfi vihmamärgadel tänavatel kulgenud temposõidu järel võis enim rahul olla tiitlikaitsjast suursoosik Chris Froome ja valusaima hoobi sai tema eeldatav pearivaal Nairo Quintana.

Kuuenda aja välja sõitnud Froome’ile (Team Sky) kaotas Quintana küll 36 sekundiga, ent jäi ilma oma peamisest abimehest Alejandro Valverdest. Hispaanlasest vanameister kukkus ühes vasakkurvis õnnetult ja libises vastu rada ääristanud metallaia tugiposti. Diagnoos: põlvekedra murd, hüppeliigese mõra ja sügav haav sääres. Düsseldorfi haiglas sama päeva hilisõhtul tehtud kolmetunnine operatsioon tähendab mitme kuu pikkust taastumisaega ehk tõenäoliselt Valverde tänavu enam rajale ei tule.

37-aastane Movistari rattur oli tegemas elu parimat hooaega ja tiimi liidrile Quintanale on tema puudumine valus hoop. «Ilma Alejandrota läheb meil väga raskeks, eriti strateegilises plaanis. Ta on üks meie meeskonna olulisemaid lülisid,» ei hakanud kolumblane olukorda ilustama.

Kõik trumbid on eduka avaetapi järel selgelt Sky käes, ja nagu tiim on Froome’i kolme eelmise võidu ajal mitu korda näidanud, pole meeskonnatöös neile maailmas vastast. Sama tugevat tiimi, mis aitaks liidril igas ettejuhtuvas olukorras konkurentide tegutsemist kontrollida ja suudaks ka kõrgmägedes vajadusel Froome’i teistele järele vedada, ühelgi teisel tippkonkurendil lihtsalt pole. Seejuures on Sky kõrgtaset näidanud just olukordades, kus neil tuleb oma liidrit rünnakute eest kaitsta.

Eraldistardis mahtus esikaheksasse koguni neli Sky meest eesotsas etapivõitja Geraint Thomasega, mis näitab veenvalt, et heas hoos pole pelgalt Froome, vaid kogu tiim. Võistkonna peamänedžer Dave Brailsford võis lõpuprotokolli silmitsedes endale isegi väikese kriitikutele suunatud torke lubada. «Tundub, et oleme päris haavatavad, kas pole? Vähemalt on kõik seni just nii väitnud,» ironiseeris ta portaaliga Cyclingnews vesteldes.

Ülejäänud tipud liikusid võrdses tempos – Froome’i endine meeskonnakaaslane, nüüd BMC tiimis sõitev Richie Porte kaotas avaetapil britile 35, Quintana 36, Dan Martin 37, Thibault Pinot 38, Romain Bardet 39 ja Alberto Contador 42 sekundit. Nii polnud rõõmustamiseks suurt põhjust ka Porte’il, kes suutis vaid kuu aega tagasi peetud Dauphiné’ velotuuri üldarvestuses edestada Froome’i ligi pooleteise minutiga.

«Tunne oli hea, aga tuuri alguses ei peagi see liiga hea olema. Samas olin kurvides üliettevaatlik ja ülimalt närviline ning mul on hea meel, et suutsin lihtsalt Touri alustada,» põhjendas Porte tagasihoidlikku sõitu.

Ettevaatlikkust tunnistas ka Contador, rõhutades samas, et tähtis on võita sõda, mitte lahing. «Kui kuulsin, et Alejandro on kukkunud, otsustasin kurve väga ettevaatlikult võtta. Jah, Froome tegi edu sisse ja nüüd ei jää meil muud üle kui rünnata. Aga seda, kui hea jalg mul tänavu on, näeme alles esimesel mägedeetapil. Seni on mõttetu taktika üle arutada,» sõnas hispaanlane.

Üks meeskond on oma liidrist aga juba sootuks ilma – Bahrain-Merida sõitja Ion Izaguirre, kes võinuks üldarvestuses kaarte segada, kukkus samas kurvis, kus vääratas Valverde. Tiimi teatel murdis tänavu mitmel tippvelotuuril esikümnes lõpetanud ja mullu Touril ühe etapi võitnud bask nimmelüli ning talle tehti haiglas operatsioon.

Finišispurdiga lõppenud teise etapi võitis Marcel Kittel (Quick-Step) ja tõusis tänu preemiasekunditele üldarvestuses kolmandaks. Täna on Touril kavas 212,5 km pikkune etapp, mis viib ratturid Belgia pinnalt Verviers’st Prantsusmaale Longwysse.

Tour de France

1. etapp

1. Geraint Thomas (Sky), 2. Stefan Küng (BMC) +0.05, 3. Vasili Kirjienka (Sky) +0.07

2. etapp

1. Marcel Kittel (Quick-Step), 2. Arnaud Démare (FDJ), 3. André Greipel (Lotto Soudal) kõigil sama aeg

Üldarvestus:

1. Thomas, 2. Küng +0.05, 3. Kittel +0.06, 4. Kirjienka +0.07, 5. Matteo Trentin +0.10, 6. Chris Froome (Sky) +0.12