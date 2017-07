Kommentaar: kas Rally Estonia suudaks asendada MM-kalendris Poolat?

Poola ralli pakkus kohale sõitnud Eesti rallifännidele ohtralt emotsioone, algul positiivseid, hiljem kahjuks negatiivseid. Korraliku soorituse tegid ka meie poolehoidjad ise, kes toetasid Ott Tänakut ja Martin Järveoja valjusti, aga mis rallispordi puhul vast kõige olulisem – turvaliselt. Kahjuks ei saa sama öelda kohalike rallihuviliste kohta.

Reedel jäi Poolas ära Chmielewo kiiruskatse teine läbimine, sest pealtvaatajad ei allunud rajajulgestajate juhistele. Laupäevahommikused katsed algasid üha suureneva viivitusega, sest raja ääres seisnud inimesed vastasid korraldustele pahase porinaga, et miks nende rahulikku istumist segatakse.

Päeva esimesel katsel võis näha, kuidas FIA turvalisusdelegaat laiutas autoaknast inimeste poole käsi ja küsis-käskis hämmeldunult: «Mida te teete?! Liikuge!» Võib olla täiesti veendunud, et kui tegu poleks olnud telepildis üle kantava katsega, oleks see lihtsalt ära jäetud. Samasuguseid olukordi, kus pealtvaatajad ning ka turvamehed seisid võistlusrajale ohtlikult lähedal, nägi sotsiaalmeediasse postitatud videotelt veel mitmeid. Ja kas sai mainitud, et ühel hirmsal hetkel oleks rajale lubatud tuletõrjemasin peaaegu sattunud laupkokkupõrkesse võistluskiirusel liikunud ralliautoga?

Probleeme oli Poolas veelgi. Näiteks muutus publikukatsele viiv tee juba esimesel päeval selliseks mudamülkaks, et pealtvaatajad olid kohale jõudes mudasemad kui terve päeva sopas mütanud autod. Eestis sellist prohmakat läbi lastud poleks.

Ometi on Poola rallil MM-sarja jaoks praegu hindamatu väärtus, sest kiired kruusateed tähendavad imepisikesi vahesid ja see omakorda pingelist võitlust esikohale, nagu näitasid enamiku rallist Tänak ja Thierry Neuville. Põnevuse ja pinge peal elavad ju kõik maailma suured spordivõistlused.

Hindamatu ei tähenda aga asendamatut. Käis ju nii M-Sporti kui Toyota meeskond Poola ralli eel testimas Lõuna-Eestis, kus teed on Poola omadega äärmiselt sarnased. Peale selle on Urmo Aava ja teised Rally Estonia korraldajad tõestanud, et saavad maailmatasemel võistluse organiseerimisega hakkama. Mõtted maailmameistrivõistluste Eestisse toomisest pole midagi uut, aga Rally Estonia õnnestumine on andnud õiguse sellest rääkida rohkem kui lihtsalt teooriast.

ERC kilometraažilt MM-sarja astumine tähendaks muidugi, et kasutusele tuleks võtta ka parimad Tartu ja Võru ning ilmselt isegi põhja pool toimuvate rallide kiiruskatsed ja neid WRC autode tarbeks veidi aeglasemaks timmida. Aga kui Eestil tekiks võimalus MM-sarjaga liituda, siis põnevate teede puudumise taha ralli korraldamine kindlasti ei jääks.

Samuti on Otepää võistluse keskusena end tõestanud ning Lõuna-Eesti peale leiab suurvõistluseks vajalikke ööbimiskohti küllalt. Jah, see tähendab, et mõned inimesed peaksid ööbima Tartus, teised Põlvas, aga arvamus, et 40 kilomeetrit võistluskeskusest on liiga suur vahemaa, on mugavate eestlase kapriis. Näiteks Poola rallil oli peale publikukatse veel vaid kaks kiiruskatset, mis asusid Mikolajkile lähemal kui 40 kilomeetrit. Taristu ralli toimumiseks on Eestis olemas.

Küsimus on eelkõige majanduslikus tasuvuses. Meile, eestlastele, meeldib end tunda tähtsana ja iga kord, kui mõni maailmatäht meid positiivselt mainib või koduõuele esinema-võistlema tuleb, on see päeva tähtsaim uudis. Selles mõttes oleks Otepääl MM-ralli korraldamine juba ette õnnestunud üritus, mis tuleks kasuks riigi mainele ja pakuks siinsetele spordisõpradele kustumatuid elamusi.