Onu Eskimo auks kerkib mälestusmärk

Balbiino turundusdirektor Enel Kolk kinnitas, et nende ettevõttel on kavas peagi välja kuulutada ideevõistlus Evald Rooma mälestusmärgi lahenduse leidmiseks. Tema sõnul oodatakse kunstnikelt ja kujuritelt lennukaid ideid, sest Rooma oli väga vitaalne ja aktiivne inimene.

Kolk lisas, et kindlasti pole kavas armastatud Onu Eskimo mälestuseks püstitada lihtsalt üht seisvat kivist meest. «Tema pärand on midagi sellist, mida tuleb ka edaspidi au sees hoida. Peame Tartut Eesti jäätisepealinnaks ja tahame, et Evaldi vääriline mälestusmärk hakkaks just tema kodulinna kaunistama,» ütles ta.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus lisas, et praeguse kava kohaselt paigutatakse Evald Rooma mälestusmärk Tasku kaubanduskeskuse lähedale Emajõe äärde. «Mäletatavasti asus tema kunagine jäätisekiosk sealsamas lähedal bussijaama ees,» põhjendas ta.

See, milline taies lõpuks välja näeb, sõltub Arjuse sõnul sellest, milliste mõtetega loomeinimesed konkursil välja tulevad. Samas arvas temagi, et mälestusmärk võiks endas kanda Onu Eskimot iseloomustanud elurõõmu.

Evald Rooma kauples viimati jäätisega Tartu hansapäevadel 2009. aasta juulis 98-aastasena ning 2011. aasta augustis Melliste laadal 100-aastasena. Evald Rooma 100. sünnipäevaks 6. juulil 2011 kinkis Tartu linnavalitsus juubilarile nimesildiga istepingi, mis paigaldati tema kodu, Annelinnas asuva kortermaja ette.