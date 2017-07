Tähtvere tennise juubelit tähistab puureketiturniir

Tähtvere tennisekeskuse juhataja Egert Ivaski sõnul said viimased kolm väliväljakut valmis mai lõpus, kui Itaalia spetsialistid paigaldasid neile koos lätlastega RedPlusi saviliivakatte. Samasuguse katte said möödunud suvel kolme esimest väliväljakut ja need on Ivaski kinnitusel Eesti kliimas ennast väga õigustanud.

«Eelkõige võimaldab see kate peale vihmasadu kiiresti mängima hakata ja isegi suurem sadu ei ole teinud väljakutele midagi halba. Pigem ongi oluline see, et ka mängijad ise päikesepaisteliste ilmadega katet piisavalt kastaksid, kuna selle parimad omadused tulevadki esile siis, kui väljak on korralikult niisutatud,» rääkis ta.

Sügiseks valmis

Kuigi kõiki kuut väliväljakut nüüd juba kasutatakse, võtab kogu keskuse lõplik valmimine veel aega. Ivaski sõnul on klubihoonega jõutud niikaugele, et seal saab riideid vahetada.

«Sisetööd on suuresti lõpetatud, aga me oleme pidanud plaani hakata siin pakkuma tennisemängijatele ja miks mitte ka lähedal elavale linnarahvale süüa. Millal me sinna jõuame, ei julge öelda, aga loodetavasti suve lõpuks,» selgitas ta.

Tähtvere tennisekeskuse juhataja Egert Ivaski sõnul ei saa öelda, et puureketitega tõsist sporti ei tehta.

Klubihoone esimesele korrusele jäävad riietusruumid, saun ja puhkeruum. Suurim ehk klubiruum asub teisel korrusel. Sealt saab mugavalt minna avarale terrassile, mis pakub vaadet kõikidele väljakutele. Kui peaks tulema ootamatu vihmasadu, saab aga terrassi alla varju minna. Iga väljaku äärde on plaanis paigaldada pealtvaatajate tarbeks ka väiksem tribüün.

Uued väljakud on Ivaski sõnul väga hästi vastu võetud ning mängijaid jätkub, ehkki varem Tartus olnud neljale korralikule saviliivaväljakule on nüüd kuus juurde tulnud. «Eks me loodame tennise kandepinda veelgi laiendada, aga siiani oleme rahul,» lausus Ivask. Tema sõnul on väliväljakute kompleksi investeeritud praeguseks juba peaaegu miljon eurot.

Eeloleval laupäeval tähistatakse Tähtvere uutel väliväljakutel 50 aasta möödumist ajast, kui õlletehase kõrval avati kehakultuuri- ja spordiseltsi Dünamo tenniseväljak.

1967 valmis siin tennisestaadioni tribüünidega peaväljak, mis on olnud kasvulavaks mitmetele Eesti tippmängijatele.

Mälestuste ja fotode ootel

«Olid keerulised ajad ja ehitus venis, aga väga palju me sellest kahjuks ei tea. Samuti oleme leidnud tolle aja kohta üsna vähe pildimaterjali,» rääkis Ivask. «Olulisemad kuupäevad on selgunud Jaan Aavakivi spordimuuseumile tehtud väikesest ülevaatest, aga see on ka kõik.»

Kuna tolleaegsest tennisemängust on infot vähe, ootabki ta vanemate tartlaste mälestusi, fotosid ja meeneid nii sellest kui hilisemast ajast Tähtveres. Samuti kutsub Ivask kõiki juubeliüritusele. Piduliku sündmuse puhul peetakse väliväljakutel ka meeleolukas puureketiturniir.

Egert Ivaski sõnul ei saa öelda, et puureketitega tõsist sporti ei tehta. «Puureketid on küll raskemad, aga pool sajandit ju mängiti ainult puureketitega. Ja mängiti hästi ja väga osavalt.» Ta tõdes, et mõned Tähtvere tenniseklubi liikmed mängivad siiani puureketiga.

Praegu on klubil pea 150 täiskasvanud liiget ning tennisekoolis käib harjutamas ligi 200 last.