Jaan Tõnissoni selts kutsub täna kõiki Raadile

Mälestuspäev jätkub kell 13.30 Raadi mõisa jääkeldri saalis ettekannetega. Kunagise Patarei vangla tulevikust räägib Tarmo Elvisto. Jaan Tõnissoni lapselapsest kunstnik Kristiina Kaurist kõneleb Enn Lillemets ning Tõnissonist Postimehe omaniku ja toimetajana Krista Aru.

Kahekordne riigivanem ja riigikogu esimees, ajalehe Postimees omanik ja väljaandja, 20. sajandi alguse Eesti rahvusliku eneseteostuse juht ja hilisem Tartu ülikooli ühistegevuse professor vangistati ööl vastu 13. detsembrit 1940 oma kodus. Viimased teated temast pärinevad 1941. aasta 2. juulist, mil NKVD vägede Balti ringkonna sõjatribunal määras talle kõrgeima karistusmäära ehk mahalaskmise.

On mitu põhjust arvata, et teda ei viidud Eestist ära, vaid ta lasti koos vähemalt kolmeteistkümne teise vangiga lihtsalt maha. Dokumente selle kohta pole. Tema matmispaik on teadmata.