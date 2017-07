Kontaveit alustab homme, brittide ässad tervisehädade kimpus

Võitjateks ennustatakse eelkõige tšehhe Petra Kvitovat ja Karolina Pliskovat, kes alistas eile lõppenud Eastbourne’i turniiri finaalis 6:4, 6:4 Caroline Wozniacki (Taani). Kui eelmise nädalani suutis kahele tšehhile konkurentsi pakkuda Suurbritannia esireket Johanna Konta, siis Eastbourne’i turniiri poolfinaaliks ei tulnud ta aga seljavigastuse tõttu platsilegi.

Juba täna õhtul ootab kuuendat asetust omavat Kontat avaringimatš Taiwani esindaja Hsieh Su-Weiga. «Taastumine sujub kenasti. Eastbourne’i turniiri poolelijätmine oli meditsiiniliselt kindlasti õige otsus, et anda kehale pärast valusat kukkumist veerandfinaalis taastumisaega,» rääkis Konta eile.

Nii nagu Konta on vigastusega kimpus ka Suurbritannia – ja ühtlasi terve maailma – esinumber Andy Murray. Tiitlikaitsjat vaevab Wimbledoni eel puusavigastus, mille tõttu loobus ta möödunud nädalal kahest näidismatšist ja tegi treeningutesse kolmepäevase pausi. «Kui puus hakkab tunda andma, võtan põletikuvastaseid ravimeid, aga loodetavasti pole seda vaja,» sõnas Murray, kes kohtub täna peaväljaku esimeses matšis kasahhi Aleksandr Bublikiga.

Wimbledoni peaprooviks oleva Eastbourne’i turniiri võitis meeste seas Novak Djokovic (Serbia), kes alistas 6:3, 6:4 Gael Monfilsi (Prantsusmaa) ja võitis karjääri 68. ATP-tiitli, mis oli aga tema esimene pärast jaanuarit. Ent selgeks soosikuks peetakse vaatamata Djokovici võidule Federeri, kes näitas üle-eelmisel nädala Halle muruturniiril väga kindlat mängu.

«Arvan, et olukord on väga võrdne,» märkis Federer vastuseks küsimusele, mis puudutas tema, Murray, Djokovici ja juunis Prantsusmaa lahtised võitnud Rafael Nadali võimalusi Wimbledonis. Neli legendi, kel kõigil vanust üle 30 aasta, on kõik vähemalt korra Wimbledoni võitnud. Federeril on võimalus võita kaheksas, Djokovicil neljas, Nadalil ja Murrayl kolmas meistritiitel.

Eeldusel, et vihm ajakava segamini ei paiska, alustab Eesti esireket Anett Kontaveit turniiri homme. Tema esimese ringi vastaseks on hispaanlanna Lara Arruabarrena (WTA 60.), kes on pigem saviliivaväljakute spetsialist.

Kohtumise täpsem algusaeg selgub tänase päeva jooksul ja avaldatakse kohe sport.postimees.ee leheküljel.