Tänakule jäid võidu asemel tühjad pihud

Pühapäeva hommik. Ralli teeninduspark on inimtühi, sõitjad ja fännid on katsetel. Vaid katkestanud Tänak jalutab vihmasajus üksinda tagasi hotelli suunas. Kapuuts on saarlasel ninani tõmmatud, pilk noolib loikudes ujuvaid kinganinasid. Koos rallivõiduga on sama hästi kui kadunud ka tiitlišanss.

Tänaku ja Martin Järveoja Poola ralli jätkus laupäeval sealt, kus reede õhtul pooleli jäi – pingelises esikohalahingus. Koos Thierry Neuville’i ja Jari-Matti Latvalaga pidid meie mehed välja selgitama hooaja kaheksanda MM-etapi võitja. Ent mootorisport pole tihti nõnda lahke, et lubab nii mitmel mehel võrdselt kihutada, ja küsimus oli, kes langeb kotermanni ohvriks esimesena.

Tänak kaotas tagatiiva

Tuli välja, et kõik koos ja samal ajal. «Ma ei mäletagi viimast korda, kui terve esikolmik samal kiiruskatsel probleemide küüsi langes,» nentis rallimaailmas palju teinud ja näinud M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson 16. kiiruskatse kohta. Kõige täbaramalt käis Latvala käsi – tema Toyotal kadus vedu ja soomlane pidi raja kõrvale jääma. Neuville maandus pärast üht trampliini täbaralt teevalli otsas ja purustas ühe rehvi, mistõttu kaotas üle 20 sekundi. Tänaku Fiestal aga lendas keset sirget küljest tagatiib, mis tegi auto kiiretes kurvides rajal hoidmise ääretult keeruliseks.

Kuigi katse peale kaotas Tänak Neuville’ist vähem aega, ei olnud tema vigastus enne teenindusalasse naasmist parandatav. Neuville vahetas aga katkise rehvi värske vastu välja ja asus viimasel kahel kiiruskatsel 14,4 sekundiga rallit juhtinud Tänakut jahtima.

Eestlase seis tundus täbar – Rootsi rallil oli täpselt sama juhtunud Mads Östbergiga ja norrakas kaotas tagatiivata sõites keskmiselt 1,5–2 sekundit kilomeetri peale. Tänakul jäi teenindusalani veel 37 kilomeetrit ehk võis eeldada, et esikohajaht on otsas.

Ent juba Saksa ordurüütlid avastasid 900 aastat tagasi, et saarlased on jonnakad ja visad. Tänak kruttis koos Järveojaga oma Fiesta esiotsa võimalikult kõrgeks, tagumise madalaks, et kompenseerida survejõu puudumist, ja nõnda läbiti viimased katsed ettevaatlikult mõõdukas tempos. Päeva lõpus jäädi Neuville’ist maha vaid 3,1 sekundiga. «Ise arvasime enne pikka katset, et kaotame isegi rohkem. Eks selle autoga sai sõidetud maksimum välja,» nentis Järveoja, et sõideti võimete piiril.

Keegi pidi eksima

Sisuliselt läksid Tänak ja Neuville pühapäevale vastu viigiseisult. Küllusesarvest võis välja tõmmata palju stsenaariume, aga kõige tõenäolisem näis üks. Nagu Wilson tagantjärele targana nentis: «Üks neist pidi vea tegema.»

Neljast katsest koosnenud päeva algul esitas Tänak Neuville’ile vinge väljakutse: vihmasajust märjal rajal finišisse jõudes edestas ta sel hetkel parima aja välja sõitnud, pärast laupäevast häda taas teele naasnud Latvalat 13,3 sekundiga. Neuville tuli Tänaku järel küll viisakama ajaga, ent 4,9-sekundiline kaotus tähendas belglasele siiski liidrikoha minetamist. Tänak tõdes katselõpuintervjuus, et annab endast rajal maksimumi, Neuville väitis, et tal on veel varu, mille arvelt juurde panna.