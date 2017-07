Kõigi aegade turvalisim pidu

Pühapäeva varahommik kell 7. Pelgulinlased näevad alles hommikusi unenägusid, kui kesklinna politseijaoskonna ette tuiskab uduvihmas mööda inimtühja teed autokolonn. Eikusagilt ilmunud sadakond politseinikku – nii vormis kui ka erariietes – täidavad siseõue mõne minutiga.

Need on laulupeo politseijõud: neoonvestides kadetid üle Eesti, relvastatud kiirreageerijad ja erariides kriminaalpolitseinikud – kokku 130 korrakaitsjat. Kusagil Tallinna katustel ja sõlmpunktides valvab lisaks neile eriüksus K-komando. Algab instruktaaž. Sel kõigel on üks eesmärk: et 40 000 lapsest, kes kahe tunni pärast rongkäigus läbi linna kõnnivad, ei saaks mõne Euroopa terrorirünnakutest innustunud veokiärandaja sihtmärk.

«Jah – marsruut nii pikalt selliselt tõkestada, seda pole kunagi varem tehtud,» tunnistab kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. Just turvalisus on põhjus, miks tohib operatsioonist kirjutada alles tagantjärele, ja siis ka mitte kõigest.

Viiekilomeetrine rongkäigu marsruut ääristatakse ristmikel kraanade, päästeautode ja betoonplokkidega. Kolmetonniseid plokke on paarsada – kui need kõrvu panna, moodustuks poolekilomeetrine sein. Ristmikud peavad tõketega suletud saama punktipealt kell 8. Trammid jäävad seisma kell 8.30.

«Alguses planeerisime sulgeda ainult suuremad teed, aga hakkasime siis vaatama selle pilguga, et kus veok või sõiduauto saab ikkagi hoo sisse võtta,» räägib Saarniit. «Otsustasime, et kolmekordistame betoonplokkide arvu.»

Plokkidega jäävad piiramata üksnes äride või kortermajade väljasõidud.

Kuid suletud on veel teinegi tee – varutrass Estonia puiesteelt läbi Kadrioru lauluväljakuni. See läheb käiku juhul, kui põhiteel juhtub mõni olmeõnnetus: lõhkeb toru või puhkeb korteripõleng. Kui aga pidulisi peaks tõesti tabama rünnak, saadetaks rongkäik kohe laiali. Siis kuluks varutrass marjaks ära evakuatsioonitee ja turvaalana.

«Minu jaoks on kõige kõvem pähkel võimalik paanika. Torinos tegid poisid pommivööga paha nalja ja rahvas sõtkus üksteist surnuks. Ma kardan sellist paanikat,» ütleb Saarniit. Sel põhjusel olid rongkäigus keelatud õhupallid, mis tavatsevad pauguga lõhkeda. Tallinna linn tellis 6000 õhupalli, ent kokkuleppel politseiga jäid need pidulistele välja jagamata.

Kui varem on rongkäigu ja pealtvaatajate vahel valvanud politseinikud, siis seekord tegid sama tööd kaitseliitlased, et politseinikud oleksid vabad.

Vabadust läks hädasti vaja näiteks laupäeva pärastlõunal, kui noored tantsijad otsustasid halva ilma pärast tühistatud tantsupeo etenduse Vabaduse väljakul ette võtta. Spontaanne pidu osutus paradoksaalsel kombel üliturvaliseks, sest sinna saadeti kõik tol hetkel vabad politseinikud: 20 täisvarustuses kiirreageerijat ja neli patrulli.

Rongkäigu alguseks aga ei tohi enam olla ühtki läbimõtlemata detaili. Juhised politseinikele on lihtsad. Liigutakse kahekaupa. Kui juhtub midagi tõsist, sekkuvad kiirreageerijad. Kokkulepitud kohtades on K-komando omad ja rahva seas erariides politseinikud. Juhuks, kui midagi peaks juhtuma, on vormi kandvatel ja erariides politseinikel kokku lepitud nipp, kuidas üksteist ära tunda.

«Erariides politseinike ülesanne on olla meie silmad ja kõrvad. Seda, mida inimene kohapeal oskab vaadata, kaamerast ei näe: käitumine, suhtlusstiil, sõnumid, pilgud ja muu,» räägib politseijaoskonna ülem Saarniit.

Palju tööd tehakse ära hoopis sadamas, kus liiguvad suured veoautod ja võivad koguneda ebaausate kavatsustega inimesed.

Pidulised ega pealtvaatajad ei tea, et politsei tugirelvastus asub kogu aeg rongkäigu lähedal. Operatsiooni juhitakse Põhja prefektuuri peamajast Pärnu maanteel, ent lisaks on kolm allstaapi, muu hulgas lauluväljakul, kus põhirõhk on pommikontrollil.

Kell on saanud 7.28. Põhja prefektuur kriminaalbüroo juht Urmet Tambre loeb üles rivistunud politseinikele viimased sõnad peale. Russalka lähedal plaanitakse Reidi tee puude langetamise vastast meeleavaldust. Valmis tuleb olla tegelemiseks ebastabiilsete inimestega – näiteks otsustanud hiljutist eesistumise avapidu külastada kiivritega seltskond. Noortel politseinikel tõmbub nägu naerule.

«Ah jaa!» hüüab rongkäigu turvalisuse juht Henry Murumaa. «Ärge ehmatage, kui lapsed kallistama tulevad, nad on meile partnerid. Silmad-kõrvad lahti ja sõbralikud näod ette!»

P. S. Rongkäigu ainus närviline olukord tekkis hommikul, kui politsei avastas, et autoomanikud polnud vaatamata teatele sõidukeid rongkäigu teelt minema viinud. Tee saadi puhtaks napilt enne rongkäigu algust. Kaks joobes korrarikkujat peeti kinni Estonia puiesteel ja kaks Oru väravate juures.