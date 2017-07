Medali võitnud Zirk saavutas eesmärgi

«Medal tuli ära, mis oli ka peamine eesmärk. Ehkki aeg oleks võinud parem olla, jäin võistlusega rahule,» sõnas Zirk võistluse järel Postimehele, olles juba päev varem tunnistanud, et peamine on võita medal. «Distantsi teisel poolel olin natuke aeglane võrreldes isikliku rekordiga (52,83),» lisas ta.

Kuuendal rajal ujunud 17-aastane Zirk oli poolel distantsil kaheksa võistleja tihedas heitluses viimaste seas, kuid suutis end lõpuks pronksile võidelda, edestades šveitslast Noe Pontit kõigest kahe sajandikuga. Tiitlit kaitses võimsalt venelane Jegor Kuimov, kes püstitas ajaga 51,35 Euroopa juunioride rekordi. Hõbemedali sai ungarlane Kristof Milak ajaga 51,49.

Zirk, kes on ka autorallifänn, tunnistas, et hoidis oma võistluse ajal üsna pingsalt silma peal ka sel nädalavahetusel Poola rallil kihutanud Ott Tänaku tegemistel. «Jälgisin päris palju eile enne hommikust soojendust, kuidas tal läheb. Hommikul polnud just kõige rõõmsamad uudised,» ütles Eesti ujumislootus, kes ennast sellest siiski väärata ei lasknud.

Nüüd läheb Zirk Inglismaale tagasi ning treenib seal kuni täiskasvanute MMini. Pärast seda tuleb ta kaheks nädalaks harjutama Eestisse ning nädal enne juunioride MMi suundub võistluspaika Ameerikasse.