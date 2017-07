EM-hõbe valusate hoopide kiuste

Obadusi tuleb järjest. Esmalt tõkkejooksus. Saluri muretseb juba enne Eestisse saabumist, millises seisus on tema USA üliõpilasmeistrivõistlustel tõkkejooksus viga saanud põlv, ja teise päeva algus naeratust näole ei too. Kõigest 15,73 jooksnud atleet lonkab ning abi otsittakse jääkotist. «Soojendusel avastasin uue tehnika. Kuuenda tõkkeni pidas see vastu, siis lõi õige tehnika välja ning pidu oligi läbi,» meenutab Saluri.

Järgmine pauk tabab Eesti võistkonda teivashüppes ja tuleb luuavarrest: Markus Leemet ei suuda ületada algkõrgust 4.10. Esialgu pole katki otseselt midagi: Superliiga reeglid sätestavad, et arvesse lähevad vaid kolme parema seitsme- ja mitmevõistleja tulemused, ning see tähendab, et kolm Eesti meest peavad kindlasti tulemuse kirja saama.

Odaviskel õlg paigast

Esimene ohumärk on endiselt lonkava Saluri kohal. Algkõrgus 4.50 on latil, kuid Saluri jookseb kaks korda lati alt läbi. Kohtunikud arvestavad seda siiski ühe katsena ning teisel üritusel on algkõrgus ületatud. «Mõtlesin, et ei hakka riskima. Seda teist nulli pole ju vaja! Vahetasin teiba ära ja sain hakkama,» räägib ta. Õiglasega kordamööda rünnatakse kõrgusi, kuni jõutakse 4.80ni, kuid ühel hetkel kõlab teisest platsi otsast karjatus ning Kristjan Rosenberg on pikali maas.

Esialgu ei adu ka staadioni juures viibivad meedikud, mis juhtus, kuid peagi saabub selgus: Rosenberg on odaviske avakatsel õla paigast tõmmanud ning jääb pikaks ajaks platsile lamama. Võistlust jätkav Leemet üritab sõpra turgutada, hüüab arsti, kuid abi saabub alles paari minuti pärast. Rosenberg talutatakse staadioni taha kiirabiautosse, kohe tulevad tema juurde ka treener Katrin Klaup ja treeningupartner Mari Klaup, kes valmistub samas 800 meetri jooksuks.

«Peaasi, et mõistus tuleks tagasi!» pahvatab treener Katrin ning selgitab, et tegelikult on Rosenbergi õlg varemgi problemaatiline olnud. «Kõik oli paranemise järgus. Teivast sai hüpata, ketast ja kuuli sai ka teha. Ainult odaviske liigutusega oli probleeme ja plaan oli mingisugune tulemus kirja saada ning väiksedki punktikesed ära, hiljem oleks saanud juba elu eest joosta.»

Samal ajal kui arstid tegelevad Rosenbergiga ning oodatakse teist kiirabiautot, mis vigastatu traumapunkti viib, jätkavad tema koondisekaaslased võistlust. Latil on 4.90, esimesena ründab Saluri. «Nägin Kristjanit maas lamamas ning see lõi jalad alt. Andsin ennast niigi palju välja ja siis järgmine tiimikaaslane on pikali maas!» räägib ta. «Eks ma ikka proovisin 4.90 ületada, aga olin kindel, et ei suuda edasi hüpata.»

Õiglane on kamraadi vigastusest löödud, aga leiab endas meelekindluse tema nimel veel parem katse teha. Tasuks 20 sentimeetrit isikliku rekordi ületust, 5.10. «Mind valdas kurb tunne. Samas sain aru, et mulle ei anna tuju langemine midagi. Proovisin lihtsalt näidata, kui kõrgele suudan hüpata. Mul on Kristjanist tõesti kahju – ta on väga tugev kutt. Aga tuleb leida endas positiivne suhtumine ja ei tohi end häirida lasta,» kõneleb ta.