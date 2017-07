Kõige kõrgemal maratonil on juba starti jõudmine kangelastegu

Päev enne starti tuli kaks osalejat kahekümnest, kellega Kristo Kokk ja Erkki Etverk olid veetnud külg külje kõrval eelmised poolteist nädalat, kiirkorras evakueerida. Neil kahel hakkas halb. Lausa nii halb, et kogu keha muutus nõrgaks, jõuetuks, ja silmavaade ekslevaks, hägusaks. Seal ei jäänud enam muud võimalust kui tellida helikopter, et lennutada nad ruttu-ruttu neli tuhat meetrit allapoole Kathmandusse haiglasse.

Nende kahe õnnetu jaoks oli elu suur seiklus lõppenud enne, kui selle peamine osa üldse kätte jõudis. Etverk ja Kokk, nagu veel umbes kakssada inimest, jäid eemalduvale kopterile järele vaatama. Järgmise päeva hommikul ootas neid ees erakordne katsumus, Everesti maraton.

See on maailmas kõige kõrgemal peetav maratonijooks. Start asub 5362 meetri kõrgusel Everesti baaslaagris, kus õhk on nii hõre, et lööb pelgalt kõndideski hinge kinni. Ja ehkki finiš asub 3540 meetri peal Namche Bazaari asulas, Nepali šerpade tugipunktis, ei muuda valdavalt allamäge rajaprofiil maratoni sugugi kiiremaks ega lihtsamaks. Rada on kohutavalt kivine ja sellele jääb ka mitu tõusu, mida lihtsurelikel pole lootustki jooksusammul vallutada.

Sõbrad Kristo Kokk (vasakul Eesti lipuga) ja Erkki Etverk päev enne Everesti maratoni starti Khumbu liustiku taustal, seljas kohustuslik ametlik võistlussärk. / Kristo Koka erakogu

Etverk ja Kokk on teadaolevalt esimesed eestlased, kes tänavu juba 15. korda peetaval maailma kõrgeimal maratonil kaasa tegema läksid. Just nimelt kaasa tegema, sest Everesti maraton on selline ettevõtmine, kus võidu ajama lähevad vaid üksikud, ja noodki on kohalikud mägedepojad. Teistele on suur katsumus üldse lõpuni jõuda. Kui veelgi täpsem olla, siis enamikule on kangelastegu juba see, kui nad stardipaika jõuavad.

Elu raskeim retk

Väikelennukid viisid osalejad Nepali pealinnast Kathmandust Luklasse, mille veidi rohkem kui viiesaja meetri pikkust lennurada ligi kolme kilomeetri kõrgusel Himaalaja mäestikus peetakse üheks ohtlikumaks maailmas. Keerulised ilmaolud, ennekõike vihm ja udu, ei võimaldanudki maratonijooksjail sinna esimesel kavandatud päeval lennata. «Kui teisel päeval on ka halb ilm, pakutakse sulle helikopterit, mis toob viiesajaeurose lisakulu,» ütleb Kokk (46), RMK looduskaitsetalituse juhataja. «Ja kui sa sellega nõus ei ole, siis mine koju tagasi.»

See tähendab, et Everesti maraton lõpeks sulle enne, kui alustasid üldse stardipaiga suunas liikumistki. Ühtlasi tähendaks see 2700-eurose osavõtupaketi korstnasse kirjutamist.

Teisel päeval olid ilmaolud pooletunniseks lennureisiks siiski soodsad.

Kokk ja Etverk olid end Everesti maratonile, mis toimub 29. mail ehk päeval, mil uusmeremaalane Edmund Hillary ja šerpa Tenzing Norgay jõudsid 1953. aastal esimestena Everesti tippu, pannud kirja juba mullu oktoobris. Nad on mehed, kes ei armasta mitte ainult maratone, vaid ka mägesid ja pikki matku. Etverk, RMK puiduenergeetikatalituse juhataja, on osalenud umbes 120 maratonil, Kokk 30-l. Viimastel aastatel on nad heade sõprade ja eakaaslastena teinud kaasa ka mitmel Alpides peetaval maratonil, mida on raske profiili tõttu Koka sõnul õigem nimetada siiski retkeks. Kui Etverki maratoni rekord on poolteist minutit alla kolme tunni ja Kokal 3 tundi ja 24 minutit, siis samale maale mägedes on neil kulunud 5–8 tundi.