24 kuuga valminud lipulaev. Kuidas sõidab Volkswagen Arteon?

Kuidas on lood lipulaeva-tundega? Oleneb, mida oodata. Nagu juba öeldud, pole Arteon Phaeton. Võimsam bensiinimootor liigutab Arteoni «sajani» 5,6 sekundiga, mis ei teeks häbi ka sportautole. Samas tunne on absoluutselt nagu noobelautos – pole tunda ega kuulda pingutust, kõik on sujuv ja ilus. Sõitjateruumile annavad ilme kvaliteetsed materjalid, kuid see on Volkswageni puhul tavapärane. See-eest disainis ei hakkagi silma mõnd detaili, mis poleks-nagu-Passat ja looks ainult Arteonile omase tunde. Midagi oleks võinud olla. See andnuks juurde.

Sõidurežiimid eristuvad ulatuslikult. Kui tahate mugavust – aga palun! Olete sportlikumas meeleolus – vaatame, mis teha annab! Puutetundliku ekraani käivitamiseks ei pea seda puutumagi, piisab, kui sõrm lähedusse tõsta. Ekraanilt leiate slaideri, mille skaala ühes otsas on pehme vedrustus ja teises sportlik trimm. Ja nüüd katsuge sõidu pealt keset liiklust seda slaiderit soovitud kohta nihutada. Ma ei tea, kas insenerid proovisid. Kui jah ja neil õnnestus, siis on nad autoajakirjanikust kõvasti osavamad.

/ Volkswagen

Igatepidi viibelda saab soovi korral palju kulub, sest ka Arteoniga on võimalik viipekäskluste abil suhelda. Volkswageni juhiabid on juba aastaid tööstuse eesrinnas. Kohanduvale püsikiirushoidjale on loogilise jätkuna nüüd antud oskus võtta hoog maha vastavalt liiklusmärkidelt loetule. Ja kurvi lähenedes keerab abimees tuled kurvi valgustama veel enne, kui te rooli jõuate keerata. Ning palju muud head.

Arteon on kokkuvõttes üksjagu omapärasem, kui võinuks eeldada. Ta on välja kukkunud põnev segu püüdlikkusest, kõhklustest, enesekindlusest, praktilisusest ja soliidsusest. Tema arendamiseks ideeautost tootmisküpseks kulus ainult 24 kuud. Mis on autotööstuses napp aeg.