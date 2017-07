Barbershopʼid konkureerivad juuksurisalongidega

Inglise keeles ajaloolise tähendusega sõna barber (lad barba ʼhabeʼ) tähendab inimest, kelle töö on lõigata, pügada ja stiliseerida meeste juukseid ja habet. Varasematel aegadel tegelesid nad ka kirurgia ja hambaraviga.

Moetrendide ja meeste harjumuste muutuse tõttu oli uksi sulgevaid meeste juusurisalonge pikka aega palju enam kui uusi avatavaid, kuid alates 2008. aastast on selles valdkonnas toimunud elavnemine. Eestis avas esimese barbershop’ina uksed salong Chop-Chop, mis on Moskva päritolu juuksuriketi esindus.

Üks paljudest viimasel ajal pealinnas avatud barbershop’idest on aga Tartu maanteel tegutsev Pardur. Üks selle asutajatest Erkki Lõhmus arvas, et põhjus, miks barbershop’id Eestis järsku levima on hakanud, on see, et inimesed tahavad eristuda. «Nad ei taha kasutada massitooteid, mis on massilõhnaga ja massipakendis.»

Eestis uus ärimudel

Välismaal on barbershop’is käimine saanud uue hoo sisse tänu hipsterlusele ja nii ka Eestisse jõudnud trend on siin kanda kinnitanud. Uute salongide eesmärk on professionaalne juukselõikus.

Tallinna tegutseva kahe Trumani barbershop’i juhataja Sergei Safonov ütles, et ärilises mõistes on barbershop uus teenus, millega tahetakse muuta Eesti iluteenuste turgu. Mehed ei pea tema arvates käima nime poolest mõlemale soole mõeldud, kuid interjööriga eelkõige naiskliente püüdvates salongides.

Safonov näeb Trumani salonge omamoodi meeste klubina, kus käiakse pärast tööd koos kolleegidega, või näiteks paigana, kuhu tuleb isa koos pojaga. Samas tunnistas ta, et algus on kahel Trumani salongil olnud raske, kuid koos teiste barbershop’idega on neil tahe turgu muuta. «Meie jaoks pole turul konkurente, on ainult kolleegid,» lisas ta.

Erkki Lõhmus Pardurist tõdes omakorda, et konkurents on suur, aga tuleb püüda teha paremini kui teised – tuleb eristuda.

Lillelõhna asemel õlu

Parduri asutaja Erkki Lõhmuse abikaasa ja äripartner, juuksurisalongiketi Salon+ juht Helena Lõhmus ütles, et mehed tunnevad ennast ebamugavalt, istudes koos naistega toas, mis on täis lillelõhnalisi tooteid, barbershop on aga koht, kus mehed saavad omaette käia.

«Nii nagu on täna võimalus käia kingsepa juures ja teha nullist kingad või rätsepa juures teha endale ülikond, on Pardur meeste koht, kus nad käivad ja saavad juukselõikuse, stiilinõuandeid ja aega veeta,» lisas Erkki Lõhmus.

Alates interjöörist ja lõpetades tootevalikuga on barbershop’ides kõik spetsiaalselt meestele. Kui näiteks uhkemates salongides pakutakse naistele juukselõikuse ajal šampust või veini, siis barbershop’ides saab soovi korral rüübata käsitööõlut, viskit või karastusjooki.

Erkki Lõhmus rääkis, et nõukogude ajal ununes Eestis sõna «pardur» ning kadusid ka professionaalsed meestejuuksurid koos oma oskuste, teadmiste ja nippidega. «Parduris on tegemist mehise keskkonnaga – naised võivad ilusalongis käia, aga mehed käivad ikka töökojas,» lisas Helena Lõhmus. See aga ei tähenda, et naised pole Parduris teretulnud – uksest välja ei visata kedagi.

Tänavu avatud Trumani barbershop’ides seevastu naisi ei teenindata. Ettevõtte juht Sergei Safonov ütles, et nemad saadavad naised viisakalt mõnda teise salongi, sest nende meestejuuksurid on spetsialiseerunud meeste juuste lõikamisele.

Võrreldes mõlemale soole mõeldud salongidega ei ole barbershop’ide hinnakiri kuigi palju erinev. Kui näiteks Hairlooki salongis maksab kääridega juukselõikus stilisti käe all mehele 26 ja juuksuri tehtud lõikus 22 eurot, siis Parduris on tavaline juukselõikus 23 ja meisteri tehtud lõikus 28 eurot.