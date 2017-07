Kui õllejumal tahab, siis näeme!

«Pidin all ta kaabut hoidma ja Kuku raadio tegi sündmusest otseülekande,» muigab Kährik.

Just sel aastal lubas toonane peakorraldaja Riho Rõõmus tiimiliikmetele, et kes endale Õllesummeri logo kehale tätoveerib, saab tasuks eluaegse tasuta festivalipääsu. Kuna polnud öeldud, millisele kehaosale tätoveering teha, võttis Kährik asja lihtsalt: «Ma ju noor mees, mul ükskõik, on seal lind või liblikas või hoopis summeri tätoveering. Kogu tiim vaatas tegemise protsessi teraselt pealt, ja tehtud see sai.»

Korraldajad on sõna pidanud – kuigi Kährik enam üritusel tegijana kaasa ei löö, käib ta seal tasuta ikkagi. Nii, nagu lubatud oli. Ta usub, et kui peaks kokku arvutama, kui palju ta muidu pidanuks paari aastakümnega piletite eest maksma, nõuaks see kõrgemat matemaatikat.

Väravas tuli Kährikul turvameestele märki näidata järgnenud kolmel aastal. Pidi vaid ette helistama, et ta on tulemas, ja siis otsustas juba turvapealik, kas mees pääseb summerdama Oru või Mere väravast.

Eelistab eestimaist

Lauluväljakul peetud Õllesummeritest meenub Kährikule eeskätt algusaastate pidulikkus – festivali avamisele eelnes pidulik rongkäik, dirigentide, linnaisade ja muude VIPide osavõtul korraldati suurejooneline avapidu, kus peeti kõnesid, ning tähtsad tegelased saabusid kaarikutega.

Toona tehti väravad lahti juba pärastlõunast ja mingil ajal peeti pühapäeviti omamoodi laulupidusid.

Vahel on Kährikule peale tasuta käepaela VIP-piletki ulatatud, mis on andnud talle võimaluse peaesinejaid lausa loožist vaadata. Kodumaised eriprojektid on mehele eriti meeldinud. Olgu need siis kunagised Jaak Joala, Gunnar Grapsi, Ruja või Singer Vingeri laulude õhtud.

«Vahel vaatad, et kohale on kutsutud mingid Inglise megastaarid, kes kogu rasva oma ette kaare alla meelitavad. Vägev, aga mulle isiklikult pole need artistid midagi pakkunud,» räägib suurim fänn. Tema eelistab ikka pigem Elmari telki minna ja mõne Eesti artisti esinemist, eriti Kukerpille, Apelsini või Marju Länikut kuulata.

Võtupäevad

Kuigi mõned külastajad käivad summerdamas, ilma et kesvamärjukest suu juurdegi tõstaks, kulub Kährikul esimesel õhtul seitse õlut kindlasti. Kuna tal on tavaks esimesel päeval peoplatsile Peetri külas asuvast kodust jala minna, maitseb jook eriti hea. «Aga ma ei ole sihuke mees, kel õlu kogu aeg näpus peab olema,» rõhutab ta. «Istud maha, teed väikse õlle, sööd kõrvale mingit näksi, vaatad-kuulad mõnd kontserti...»

Vahel käib ta festivalil üksinda, vahel sõpradega, aga isegi üksi olles pole suhtlejal mehel keeruline uusi tutvusi sobitada. Mõnda tuttavat ta aga ainult Õllesummeril kohtabki.

Teine päev on Kährikul samuti võtupäev, kolmandal piirdub ta aga vaid ühe õllega. Ta ei mõista neid, kes vinguvad, et summeril on liiga palju purjus inimesi – keegi ei keela ju otsida telki, kus neid vähem on, kuid võib ise vähem juua ja võib ka varem lahkuda.