Spaas supelnud laps võis saada kloorimürgistuse

Pärast 27. juunil Nooruse spaahotelli veekeskusest naasmist pidi Postimehe poole pöördunud naine oma ujumistrikood mitu korda loputama; varem pole selleks tarvidust olnud. Loputamisest hoolimata püsis ujumisriietel kloorilõhn. «Ebatavaliselt tugev lõhn, esimest korda on Nooruses selline asi,» rääkis ta Postimehe venekeelsele portaalile.

Lõhn oli siiski kõige väiksem mure, sest peagi hakkas ennast halvasti tundma naise väike lapselaps, kes oli koos temaga Nooruses supelnud. Laps vaevles ööni mürgistusnähtude käes: ta oli loid, tundis iiveldust ja oksendas. Internetist leidis pere kinnitust, et sellised sümptomid ilmnevad kloorimürgistuse korral.

Hommikuks lapse seisund paranes ning praegu tunneb ta end juba hästi.

Venekeelne Postimees edastas veekeskuse külastajalt saadu info terviseameti kohalikku esindusse, mispeale läks Narva-Jõesuusse inspektor.

Terviseameti Ida talituse juht Olga Smolina selgitas, et kloorimürgistust kahtlustades ja kirjeldatud kaebuste korral tuleb viivitamatult pöörduda spetsialistide poole, sest tingimused muutuvad veekeskustes väga kiiresti.

Nii ei leitud ka Nooruse spaas päev pärast vahejuhtumit võetud veeproovidest midagi ohtlikku. Smolina sõnul näitas 32-kraadise veega basseinist võetud proovide analüüs veidi suuremaid mikrobioloogilisi näitajaid – täheldati kolooniate arvu suurenemist, kuid haigusi esile kutsuvaid patoloogiaid neist ei leitud. 36-kraadise veega basseinis oli niinimetatud vaba kloori sisaldus veidi alla normi, seotud kloori oma veidi suurem, ent siiski lubatu piirides. Mikroorganismide näitajad olid selles basseinis korras.

Mõningad kahtlused tekkisid inspektoril seoses ventilatsiooniga, sest kloor satub inimese organismi mitte ainult vee, vaid ka õhu kaudu.

Terviseamet algatas haldusmenetluse, et selgitada olukorda veekeskuses. Smolina sõnul tehakse haldusmenetluse käigus veel analüüse ning menetlus kestab arvatavasti juuli lõpuni.

Nooruse veekeskuse juht Olga Zupsman kinnitas, et basseinivee keemia- ja mikroorganismide sisaldus on nende tehnilise teenistuse kontrolli all. «Võin vaid öelda, et proove võetakse iga 15 minuti tagant, päevikud on kättesaadavad kõigile teenistustele.»

Nii sageli võetakse proove Zupsmani sõnul selleks, et näitajates poleks isegi lühiajalisi kõikumisi. «Vee kvaliteet on meie jaoks prioriteet,» kinnitas ta.