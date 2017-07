Välismaa lühid

TSITAAT"Viimased kümme aastat on Euroopa jaoks olnud halastamatud. Me küll haldasime kriise, kuid eksisime teelt." Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni teatel vajab euroliit edasiminekuks uut liidrite põlvkonda.

NUMBER 2000 inimeseni on Rootsis kasvanud islamiäärmuslaste arv, teatas riigi julgeolekuteenistus Säpo.

Damaskus kuulutas kõneluste eel välja ajutise relvarahu

Süüria sõjavägi kuulutas eile riigi lõunaosas välja kolmepäevase relvarahu, päev enne Kasahstani pealinnas jätkuvaid relvarahukõnelusi mässulistega. Süüria olukorra lahendamise läbirääkimiste viies voor toimub Astanas plaanipäraselt täna ja homme, ütles Kasahstani välisminister Kairat Abdrahmanov. Relvajõudude teatel kestab relvarahu ülehomseni, et toetada rahuprotsessi ja riiklikku lepitust. Vähemalt üks Süüria lõunaosas tegutsevatest mässuliste rühmitustest on teatanud rahukõnelustest loobumisest, süüdistades Damaskust varasemate relvarahulepete tingimuste eiramises. Kasahstani pealinnas toimuvad kõnelused alates jaanuarist paralleelselt kõnelustega Genfis. BNS

Saksamaal sai bussiõnnetuses surma 18 inimest

Saksamaa lõunaosas Baieri liidumaal süttis eile kokkupõrke järel buss, 18 inimest sai surma ja 30 vigastada. Buss, milles oli 46 reisijat ja kaks bussijuhti, sõitis kohaliku ajajärgi kell seitse hommikul Münchbergi lähistel kiirteel otsa liiklusummikus seisnud treilerile, süttis seejärel ja mattus leekidesse. Bussi endasse neelanud leegid olid niivõrd ägedad, et bussist jäi järele vaid teraskonstruktsioon, lausus transpordiminister Alexander Dobrindt. Politsei teatel olid bussis viibinud inimesed 41–81 aasta vanused ja enamjaolt pärit Saksimaalt. Saksa uudisteagentuuri dpa teatel olid kõik reisijad sakslased. BNS

Boko Haram tappis Nigeris üheksa tsiviilelanikku

Äärmusrühmituse Boko Haram võitlejad tapsid Kagu-Nigeris üheksa ning võtsid pantvangi umbes 40 külaelanikku, teatasid kohalikud allikad eile. Ründajad saabusid Diffa linnast 70 kilomeetri kagusel asuvasse NʼGalewa külla üleeile õhtul ning pangvangistasid peamiselt naisi ja lapsi, ähvardades neid kinni pidada, kuni vangist vabastatakse äärmuslaste võitluskaaslased. Diffa kuberner Dandano Mahamane Lawali kinnitas rünnakut, kuid mitte hukkunute arvu. Niger kuulub Boko Harami vastasesse rahvusvahelisse koalitsiooni. Äärmusrühmituse kaheksa aastat kestnud ülestõusus on hukkunud vähemalt 20 000 inimest. BNS

Briti valitsus ei tea Trumpi tulekust midagi

Briti valitsus ei tea, et USA presidendil Donald Trumpil oleks plaan külastada Suurbritanniat, teatas Downing Street eile. Nimelt käivad Briti meedias jutud, et Trump võib pärast G20 tippkohtumist ja Poola-visiiti tulla sel nädalal vaatama oma Šotimaal asuvat golfiväljakut. 14. juulil, Bastilleʼ päeva pidustuste ajal on Trump Prantsusmaal. Briti peaministri Theresa May pressiesindaja James Slacki sõnul pole ta teadlik, et Trump järgmise paari nädala jooksul Suurbritanniasse plaaniks tulla. Trump on Mayle öelnud, et ei kavatse riiki külastada, kui sellega kaasnevad meeleavaldused, kuid protestijad on lubanud koguneda isegi lühikese etteteatamisajaga. BNS

Saudi Araabia kuningas ei osale G20 tippkohtumisel

Saudi Araabia kuningas Salman ei osale 7.–8. juulini Saksamaal Hamburgis toimuval G20 tippkohtumisel, teatas Saksa valitsus eile. Salmani asemel osaleb Saudi rahandusminister Mohammed al-Jadaan. Saudi valitsus oli kuninga ja tema delegatsiooni visiidi ajaks üürinud välja Hamburgi luksushotelli Four Seasons, teatas Saksa meedia varem. BNS

Küprose kuumalaine nõudis kaks inimelu

Rekordiline kuumalaine Küprosel on nõudnud kaks inimelu. Naised vanuses 75 ja 60 surid kuumarabandusse, kuid neil olid ka teised tervisehädad, ütlesid ametnikud. Nädalavahetusel oli saareriigi temperatuur juuli kohta viimase 30 aasta kõrgeim, välja arvatud pealinnas Nikosias, kus see jäi kraadi võrra alla 2010. aasta rekordile. Nädalavahetusel mõõdeti Nikosias 44,6 kraadi Celsiuse järgi. BNS