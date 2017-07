Sagan võitis etapi, Sky meeskonda süüdistati pettuses

Seejuures tuli Saganil 300 meetrit enne lõpujoont spurti alustades korraks rattaking pedaali küljest lahti, kuid ta vajutas selle uuesti kinni ja suutis ikkagi kõik konkurentide rünnakud tõrjuda. «Surve? Mis see on? Ma ei tea, mida see tähendab,» teatas enesekindel slovakk pärast võitu. Viimasel tõusul rünnanud ja väikese vahe sisse sõitnud Richie Porte’i püüdis ta kinni 400 meetrit enne lõpujoont.

«Mõtlesin: kurat, jälle, liiga vara. Seejärel alustasin sprinti, jalg tuli pedaali küljest lahti ja mõtlesin: jälle viga, mis täna küll lahti on? Aga jätkasin ja võitsin. Matthews sai minust peaaegu jagu, aga tänan meeskonnakaaslasi, kes terve päeva minu heaks tööd rügasid,» kiitis Sagan kaaslasi.

Üldarvestuses jätkab esikohal täna peagrupis lõpetanud Geraint Thomas (Sky), meeskonnakaaslane Chris Froome kaotab talle endiselt 12 sekundit, kuid tõusis teiseks. Kolmas on samuti 12-sekundilise kaotusega Matthews, Sagan kaotab neljandana liidrile 13 sekundit.

Sky on pidanud juba tõrjuma süüdistusi, nagu oleks nende ratturid kasutanud laupäevasel avaetapil, 14 km pikkusel temposõidul keelatud särke.

Etapi võitis Thomas ja esikaheksasse mahtus lisaks veel tervelt kolm Sky ratturit, teiste seas tiitlikaitsja Froome. Reeglid keelavad lisada sõiduriietele mis tahes elemente, mis ei ole nende kui rõivaste juures praktiliselt vajalikud. Sky ratturite varrukatele olid temposõidus aga kinnitatud väikesed pehmed mügarikud.

Sky spordidirektor Nicolas Portal lausus, et kõik on reeglitepärane. «Ka teised suured tiimid kasutavad samu asju. Need ei anna suurt eelist, aga ka väikesed asjad loevad, nii et miks mitte? Varustus on läbinud kontrolli – me ei riskiks ju pettusega ja võimalusega kõik šansid tuuri avapäeval kaotada,» lausus Portal.

Tema kolleeg Frederic Grappe FDJ võistkonnast leidis aga, et Portali jutt on jama. «Täiendused parandavad aerodünaamikat ja see on reeglitega keelatud. Uuringute järgi võib neist tõusta nelja kuni seitsme protsendi ulatuses kasu. See on ju suur vahe!»

BMC võistkonna treener Marco Pinotti kahtles uuenduse seaduslikkuses, kuid jättis siiski õiguse kohtunikele. «Mulle tundub, et see «varustus» puudutab reeglite piiripealset osa. Aga kui võistluste žürii otsustas, et kõik on õige, siis jäägu nii.»