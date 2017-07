Purjuspäi autot juhtinud politseimajor kaotas ameti

Lääne-Harju patrullpolitseinikud kontrollisid pühapäeval häirekeskusesse laekunud teate peale mõni minut pärast kella 22 Tallinnas Õismäe teel sõiduautot. Autot juhtis alkoholi tarvitanud politseimajor Toomas Kaarjärv. Eile hommikul esitas Kaarjärv lahkumisavalduse ja ta vabastati ametist.

Politseiametnik sõitis töövälisel ajal isikliku autoga. Indikaatorvahendiga tehti kindlaks, et ta oli tarvitanud alkoholi, ning korrakaitsjad toimetasid ta vereproovi võtmiseks haiglasse. Kaarjärve täpse alkoholijoobe selgitab välja ekspertiis.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul käitus politseiametnik kahetsusväärselt. «Korrakaitsjate töö on tagada turvalisust ning olla eeskujuks igal ajahetkel. Alkoholi tarvitanuna rooli istumine on vastuvõetamatu,» ütles Jaani. «See on valus löök nende väärtuste pihta, mida ise ühiskonnas juurutame. Töötame iga päev selle nimel, et Eesti teedel oleks vähem ohtlikke juhte. Tema käitumist ei õigusta miski,» lisas prefekt.

Juhtunu asjus alustati menetlust.