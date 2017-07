Konstantin Vassiljev sai oma tahtmise

- Kostja, miks otsustasid Piasti kasuks?

Mul oli ka teisi variante peale Poola, aga mõne puhul ei õnnestunud kokkuleppele jõuda, mõni polnud nii atraktiivne, mõni polnud finantstingimuste mõttes hea ja mõni ei pakkunud piisavalt pikka lepingut. Piastiga kulgesid läbirääkimised algusest peale hästi ja arusaam, mis on nende visioon ja mis minu eesmärgid, saabus kiiresti. Nõnda leping sündiski.

- Kas võtsid praegusest seisust maksimumi, kui tagasid endale kolme-aastase lepingu Poola liiga korralikus klubis?

Ma ei tea. Oli ka võimalus riskida ja oodata, kas järgneva kahe kuuga tekib mingi muu variant, ent kas sellel olnuks mõtet? Arutasin olukorda pikalt perega ja otsustasin nii. Ma ei soovinud pikalt oodata, selliseid perioode on mul varem juba paar tükki olnud. Poola liiga esimene voor peetakse juba kahe nädala pärast ning Piastile oli vaja teatada, kas jätkan siin või otsib klubi kellegi teise.

- Kui tähtis sinu jaoks ikkagi on, et leping on kolme-aastane? Sa saad augustis ju 33-aastaseks ja eakate jalgpalluritega naljalt nii pikki kontrahte ei sõlmita.

See on tähtis. Olin valmis alla kirjutama ka kahe-aastasele lepingule, ent pakutud variandid polnud nii head. Seekord läks nii. Kindlasti annab see kolme-aastane leping mulle võimaluse end korralikus Poola liigas kolm aastat proovile panna, mis on meeldiv.

- Eelmise hooaja lõpetas Piast kümnenda kohaga, aga sina võitsid Bialystoki Jagielloniaga hõbemedali. Kui reaalne on ka algaval hooajal medalist mõelda?

Poola liigas väga reaalne. Meenutan, et üle-eelmisel hooajal oli Piast kohal, kus Jagiellonia mullu ehk võitis hõbemedali. Poola liiga on väga tasavägine. Kui Varssavi Legia ja Poznani Lech kuuluvad kindlasti tippu, siis kõigil ülejäänutel on võimalus hea ettevalmistumise korral kõrgesse mängu sekkuda. Mängijate valik meie klubis on Poola mastaabis päris korralik.

- Kas võib juhtuda, et see on su karjääri viimane leping?

Loodan, et see ei ole mu karjääri viimane leping. Loodan, et tervis ja füüsiline vorm lubavad pärast seda pikka lepingut mängimist jätkata.

- Poola kõrgliiga esimeses voorus kohtud 15. juulil koondisekaaslase Sergei Zenjovi vastse tööandja Krakowi Cracoviaga. Mis mõtteid see duell tekitab?

Huvitav mäng tuleb. Lisaks Sergeiga kohtumisele olen vastamisi ju ka endise Jagiellonia peatreeneri Michal Probierziga, kes juhendab nüüd Cracoviat. See annab matšile päris palju lisavärvi. Las tugevam võidab. Loodetavasti tähendab see mind!

INFOKAST

Konstantin Vassiljev

Sündinud 16. augustil 1984

Positsioon: ründav poolkaitsja

Klubikarjäär: FC Levadia (2003–07), Lendava Nafta (2007–10), FC Koper (2011), Permi Amkar (2011–14), Gliwice Piast (2014–15), Bialystoki Jagiellonia (2015–17), Gliwice Piast (2017–...)

Koondisekarjäär: 97 A-maavõistlust, 23 väravat

Auhinnad: Eesti parim jalgpallur 2010, 2011, 2013, Eesti meister 2004, 2006, 2007, Poola MV hõbe 2017, Valgetähe IV klassi ordeni laureaat