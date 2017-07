Palverännak rohelusse

«Enam-vähem tuleb see tunne juba sisse,» ütles eile üle 47 aasta taas Wimbledoni külastanud Eesti tenniselegend Toomas Leius. Eelmise aasta augustis 75-aastaseks saanud Leiusele kinkis tenniseliit juubeliks justnimelt reisi Wimbledoni. Kohta, kus ta on täiskasvanuna võistelnud 11 korda ning kus ta 1959. aastal võitis ka noorteturniiri. «Aura kohta võib küll öelda, et see on samasugune nagu vanasti,» leidis ta.

Väidetavalt pidigi Wimbledoni turniiri külastamiseks kõige parem olema turniiri avapäev. Korraldajad on alluvad tööpostile saatnud sõnumiga: «Tänane on paljude jaoks esmakordne Wimbledoni kogemus. Või kui ei ole, siis on neil see esimene külastust pärast mitut aastat. Meie ülesanne on teha see neile nii imeliseks kui võimalik!»

Wimbledoni imelist atmosfääri võib tõesti tunda juba metroost maha astudes. Southfieldsi jaamas tervitab reisijaid Wimbledoni logodega kunstmuruvaip. Edasine on justkui 20 minutit kestev palverännak All England Clubi tennisväljakutele.

Teel Wimbledoni kuulsate peaväravate poole tervitavad marssijaid kümned piletitest ilma jäänud tennisesõbrad, kes viimases lootuses ikkagi turniiri avapäevale pääseda korrutavad kui katkine plaadimängija: «Ega kellelgi pileteid üle pole?»

Eriline õnn on tabanud neid inimesi, kelle kodud tennisepalverännaku teele jäävad, sest see on suurepärane võimalus lisaraha teenida. Mõni pakub oma koduõues näiteks päevast parkimist. Hind on kusjuures eriti soodne – vaid neli naela! Mõni teine on aga teinud koduõuest baari, kus müüakse värskelt pressitud mahla või jääkülma pudelivett. Sealjuures võimalusega maha istuda.

Et tennisesõprade meel oleks eriti hea, jagavad noored tütarlapsed staadioniväravate juures vastutulijatele roose. Nii meestele kui naistele. Tõsi küll, väravatest sisse minnes paluvad turvamehed roosiõie küljes oleva kaardi eemaldada. Ilmselt oli tegu osavalt varjatud reklaamiga, sest siinkirjutajale jäi arusaamatuks, miks ei tohi sildiga «Olgu sul tore päev» Wimbledonile minna.

See peaaegu kõige-kõigem tunne saabub aga tõesti Wimbledoni väravatest sisse astudes. Sumin on lihtsalt sedavõrd vägev. Suursugusus, mis selle turniiriga kaasas käib, ei piirdu vaid tenniseväljakutel toimuvaga. Isegi lihtsate tennisesõprade poole pöördutakse viitega «härra» või «madam».

Ja kui lõpuks koos tuhandete kaaslastega palverännaku sihtpunkti – tenniseväljakutele – jõuad, siis saad aru, miks sellest turniirist ikka ja jälle ülivõrdes räägitakse. See on tõesti midagi teistsugust. On see siis silmale ülimalt kunstlikuna näiv, kuid sellegipoolest täiesti naturaalne muruvaip, mis muide on niidetud täpselt 8 mm kõrguseks, või sportlaste plahvatuslikkus ja pöörane kiirus.

«Üks asi on vaadata seda televiisorist, teine asi elusast peast – see on meeletu vahe. See palli kiirus on televiisorist 15 protsenti aeglasem,» ütles palju näinud ja veel rohkem kogenud Leius.

Wimbledon on ehtinglaslik aiapidu. Isegi peaväljaku fassaad on ronitaimega roheliseks kaunistatud. Ja muidugi ei saa üle paljuräägitud šampanjast, maasikatest ja vahukoorest. Nende kolmeta pole Wimbledon see.

Ja ilma milleta pole Wimbledon veel Wimbledon? Muidugi mitte ilma vihmata. Ka eile tuli mängud mõneks ajaks peatada, sest ilmataat otsustas endast märku anda. Aga polnud halba ilma heata. Vihmane tund asendus peagi mitmetunnise päikesepaistega, mis vahepeal räästa alla põgenenud publiku taas kord lehvivates õhtukleitides ning uhketes ülikondades tenniseväljakute äärde särama lubas.

Aeg näitab, kas avapäeva atmosfäärile on üldse võimalik vastu saada. Tundus, et lagi on saavutatud, kuid mine sa tea. Palju oleneb muidugi brittide edust, sest just nemad on siin suurimad lemmikud. Kuid kaasa elatakse ka vennasrahvastele. Nii hakkas ukrainlannast Elina Svitolinast korraks isegi kahju, kui ta vahepeal pikalt vigastatud olnud austraallanna Ashleigh Barty vastu kuidagi publikut enda poolele ei saanud. Kuid tasavägises lahingus jäi lõpuks peale ikkagi ukrainlanna.

Täna on Eesti tennisesõprade pilgud aga eelkõige Anett Kontaveidi peal, kes alustab mängu maailma 52. reketi hispaanlanna Lara Arruabarrenaga eeldatavalt kell 17.30. Wimbledoni veteran Leius hindab eestlanna šansse heaks ning lükkab avamatšis soosikukoorma maailma 38. reketi õlule.

«Ta pole nüüd paar nädalat mänginud, aga kui tema tervis korras on, siis tema tabelipoolel on võimalik ilma teha. Samas lihtsaid matše ka oodata ei tasu – kõik oskavad siin tennist mängida,» tõdes ta. Kontaveidi matšile saab otsepildis kaasa elada ka Postimehe ja Kanal 12 vahendusel.