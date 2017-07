Saksamaa triumf ja Löwi peavalu

Arvestades, et ülikogenud Tšiili algrivistuse keskmine vanus ületas 30 aasta piiri, ent Saksamaa vastav näitaja jäi alla 25 aasta, oli tegu nooruse triumfiga ja komplimendiga vaevale, mida Saksamaa jalgpallis pärast aastatuhande vahetust noortesüsteemi korrastamisel on nähtud.

«Tšiili on suurepärane meeskond, aga olime võitmise suhtes väga jäärapäised ja olen selle üle erakordselt uhke! Vaatamata kasinale rahvusvahelisele kogemusele tuli meeskond survega kenasti toime,» kiitis peatreener Joachim Löw meeskonda, kust puudusid teiste seas Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mads Hummels, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Marco Reus, Mesut Özil, Leroy Sane, Mario Gomez, Mario Götze, Ilkay Gündogan ja Andre Schürrle.

Päev varem võitis Saksamaa U21-koondis EMi finaalis 1:0 Hispaaniat ja tolleski meeskonnas on mängijaid, kes võivad järgmise aasta MMiks Löwi meeskonda mahtuda. Kui Löwilt küsiti finaali järel, kes võidukast koosseisust MM-koondisse võiksid pääseda, manas Löw ette kivinäo ja vastas: «See on vale küsimus. Tuleks pärida, kes koju jäänutest on piisavalt head, et praegusest meeskonnast keegi välja tõrjuda.»

Siis Löw naeratas, andes mõista, et tegi nalja. Kuigi lõpuni kindel ei saa selles olla, sest neljakordse maailmameistri Saksamaa mängijate valik on praegu tohutu ning tänu sellele on nad järgmise aasta MMi soosik number üks.