Kiiremini kui valgus

Kas valguskiiruse alistamine on vaid ulme? Praegu on valguskiirusest suurem kiirus ametlikult päevakorrast maas, sest arvatakse, et see on teadusega vastuolus. Ent laps minu sees loodab, et kuskil on olemas või sündimas Star Treki saagast pärit Zefram Cochrane, esimese warp-mootori looja. Ja nagu meie Jaan Tatikas, võtab ta ette olematu olevaks saamise ning loob ilmaruumi vallutusi lubava liiklusvahendi. Sest ta lihtsalt ei tea, et «selline asi ei ole võimalik».

Milline on valguse kiirus?

Üheselt ei saa vastata, sest see sõltub (nagu helikiiruski) keskkonnast, kus valgus liigub. Sestap mõeldaksegi valguse kiiruse all konstanti (tähisega c), millega liigub valgus vaakumis: 299 792 458 m/s ehk ümardatult 300 000 km/h.

Maapealsete suurustega harjunult tundub see erakordselt suur, ent kosmilistes mastaapides see enam nii ei ole. Seal on vahemaade mõõtmiseks kasutusele võetud ühik valgusaasta ehk teekond, mille valgus läbib ühe aasta jooksul.

Valguse teekond Päikeselt Maale võtab aega 8,3 minutit. Kuult Maale jõuab valgus 1,3 sekundiga. Maal on olukord teine – ühe meetri läbimiseks kulutab valgus 3,3 ns (nanosekundit ehk miljardikku sekundit).

Lähimalt tähelt Maale jõudmiseks kulub valgusel 4,2 aastat. Maale lähimast galaktikast kulub juba 25 000 aastat ja ühest tuntumast galaktikast – Andromeda Udukogu – saabub valgus meile 2,5 miljoni aastaga.

Kuigi teadus välistab praegu suurema kiiruse kui valguse oma, tõstatati juba 1962. aastal teooria tahhüonidest – osakestest, mis liiguvad alati suurema kiirusega kui valgus.

2011. aastal registreeris CERN valguse kiirusest kiirema tau neutriino, ent see kuulutati kiirelt mõõtmisveaks. Samas on registreeritud galaktikaid, mis eemalduvad meist punanihke faktoriga 1,4 ja enam, mis viitab valguse kiirusest suuremale kiirusele. Tundub, et siin avastamisrõõmu jagub.