Jagamismajandus vajab vähem riigi kätt

Justiitsministeeriumi asekantsleri Kai Härmandi sõnul üritati välja selgitada, kui palju peaks riik jagamismajandusse sekkuma, et tarbijad oleks kaitstud, kuid innovatsioon ei oleks samal ajal takistatud.

«Poliitikud haaravad sageli esimeste, kõige lihtsamate vahendite järele. Tahetakse paika panna tohutu hulk reegleid ja hakata siis mingisuguse riikliku institutsiooniga kontrollima,» ütles Härmand.

«Kontrolli on meil vaja selleks, et tarbija saaks öelda, kui ta on saanud halba teenust. Kas seda peab kontrollima aga mingi riiklik amet? Äkki saaks seda teha niimoodi, et sellele oleks mingi tehnoloogilisem lahendus. Kas või mingi telefoniliin, kus tarbija saab kohe tagasisidet anda,» lausus Härmand.

Tema sõnul tuleks jagamismajandusega tegelevatele ettevõtetele anda võimalus eneseregulatsiooniks, mis parandaks omakorda ka teenusekvaliteeti.

Advokaadibüroo Sorainen partneri Carri Ginteri sõnul arutleti, millised on taksondusega kaasnevad probleemid ja ohud ning kuidas saaks neid kiiremini ja targemalt reguleerida, jättes vahelt ära aeglased kanalid.

«Töörühm jõudis põhimõtteliselt üksmeelsele järeldusele, et enamikku probleeme, mille eest taksode regulatsioon praegu kaitseb, saaks reguleerida telefonirakendusega ja seeläbi ka väiksema haldusressursiga,» ütles Ginter.

«Kui sa tahad esitada Brüsselisse kaebust, et sa ei ole oma taksoarvega rahul, siis tuleb kuhugi minna, võtta mingi blankett, täita see ära ja siis esitada. See kõik on keerulisem kui avaldus, millega sa soovid abiellu astuda,» naljatas Ginter. «Tehnilise lahenduse puhul vajutad sa lihtsalt 1 ja ütled, millega sa rahul ei olnud.»

Ginteri sõnul leiti töötoas, et tagasiside kiirendamine ja mugavamaks muutmine on väga hea võimalus teenuse kvaliteedi parandamiseks. «Uuemad lahendused võimaldavad edendada ka ettevõtlikku mõtlemist. Tuled töölt koju ega ole oma töötasuga rahul. Võtad oma auto, sõidad sellega ringi ja teenid lisaraha. Samas võid sa anda oma auto ka kellelegi teisele kasutada ja teenida nii lisaraha,» ütles jurist, rõhutades paindlike reeglite olulisust.

Ginter tõi näite hästi korraldatud taksomajandusest: «Uberis on arendamisel puuetega juhtide kaasamise võimalus, kus sult küsitakse, et kui sinu juht on kurt, kas see sobib sinule? Sa võid soovi korral kinnitada, et jah, see sobib sulle. See aitab sotsiaalset kaasatust ja puuetega inimestel raha teenida.»

Ginter tõi Inglismaalt välja ka halva näite, nentides, et osas omavalitsustes peavad taksojuhid olema kinnitatud ühe konkreetse taksofirma juurde. «See tekitab omakorda negatiivse võrgu mõju, ehk siis kõik juhid lähevad tööle selle taksofirma juurde, kellel on kõige rohkem tööd. See omakorda tapab uue konkurentsi tekkimise võimaluse.»

Samuti tõi ta näite Poolast. «Paljud taksojuhid on ületöötanud ukrainlased, kes on väsinud ja autod on väga halvas seisundis. Õige mobiilirakendusega oleks aga võimalik tuvastada, kui palju mingi juht konkreetsel päeval sõitnud on. Seal ei ole mingit rohkemat kontrolli vaja ja samas takistaks see ületöötamist.»

Ginter tunnistas, et Eesti on jagamismajanduses välisriikidele eeskujuks. «Positiivselt toodi välja meie maksuameti koostöö jagamisplatvormidega. Kui juhid lubavad oma sissetulekute andmed edastada otse maksuametile ja need lisatakse otse maksudeklaratsiooni, siis see lihtsustab ettevõtlikku mõtlemist ja parandab märkimisväärselt riigi sissetulekuid maksude näol,» ütles Ginter.