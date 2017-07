Põlenud süürlanna loodab pääseda Saksamaale sugulaste juurde

Eesti oli pere jaoks pettumus, tunnistab noor naine ausalt: «Kõik oli nii erinev meie koduriigist ja see mõjutas meie elu.»

Eestisse saadetud Süüria perekond võttis Euroopa rännaku ette plaaniga jõuda Saksamaale sugulaste juurde.

Kui lühikest aega ülikoolis õppinud Amira valdab vähemalt inglise keelt, siis 19-aastane tislerist ja ekskavaatorijuhist abikaasa mitte. Koos hakati õppima eesti keelt. «Viimasel perioodil me otsisime koos tööd,» kirjutab Amira.

Ta jätab vastamata küsimusele, kas ta kannatas perevägivalla all või millised olid üleüldse suhted mehega.

Kui küsin, millest naine praegu unistab, vastab ta, et soovib endiselt minna koos tütrega Saksamaale ja elada tulevikus seal koos oma vanematega. «Ma tahan minna Saksamaale, pärast õnnetust vajan ma perekonna tuge,» kirjutab ta.

Tema keha vajab veel mitut operatsiooni, lisab Amira. «Ma ei tea, aga ma loodan, et põletushaavu saab ravida.»

________

Ebatavaline kuritegu

Amira juhtum pole küll veel kohtuotsuseni jõudnud, ent üks Euroopa rändekava raames Eestisse toodud pagulane on juba vangi mõistetud. Pärnu maakohus saatis mai lõpus vangi 27-aastase süürlase Samer Khatebi, kes ähvardas mullu sügisel oma naise põlema panna ja valas ta selleks üle kergesti süttiva vedelikuga. Mees mõisteti süüdi tapmisega ähvardamises, kehalises väärkohtlemises ja vägistamises ning talle mõisteti liitkaristuseks kolm aastat vangistust, millest aasta tuleb reaalselt ära kanda.

Postimees rääkis araabia kultuurikogukonnas elava naisega, kes kinnitas, et n-ö aukuriteona pole tegelikult naiste põlemapanemine meeste poolt levinud. «Mina ei ole üheksa aasta jooksul näinud meest, kes oma naise põlema paneb. See on enneolematu,» ütles kurdi kogukonnas elav eestlanna. Samas nentis ta, et sageli süütavad end demonstratiivselt põlema just kurdi naised ise. «See on väga dramaatiline enesetapuviis, kuna on ju niivõrd valus,» rääkis anonüümsust palunud naine. «Samas on naiste kodune elu sageli väga raske – sundabielu ja vägivald,» lisas ta. Aukuritegusid panevad tema sõnul naiste vastu toime pigem nende isad ja vennad, mitte abikaasad.

Islami ja araabia kultuuri ekspert Kristi Ockba ütles samuti, et pigem on põletamine seotud protesti märgiks sooritatud enesetappudega. «Mis näitab, kuhu maani inimene on mentaalselt jõudnud,» lisas ta. Ockba rõhutas, et aukuriteod pole seotud islami kui usuga, vaid pärinevad araabia kultuurist. «Kuna kultuur ja usk on nii tihedalt põimunud, aetakse need tihti segamini ja arvatakse, et kuriteod tulenevad usust,» märkis Ockba.