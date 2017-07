Eesti lühiuudised 5.07

Savisaar esinumbriks ei saa, Toom loodab lepitust

Keskerakonna liikmed, kes pole rahul erakonna esimehe peaminister Jüri Ratase juhtimisega, tahavad muu hulgas, et erakond annaks Lasnamäe valimisnimekirjas esinumbri koha Edgar Savisaarele, kuid Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on esinumbrid juba paika pandud ja selle üle ilmselt uut arutelu ei tehta. «Lasnamäe number üks Keskerakonna nimekirjas on Mihhail Kõlvart,» ütles ta ERRi uudistesaatele. ERRi teatel ütles Korb, et Savisaar on teretulnud kandideerima, kuhu soovib ja saab ka kõrge koha nimekirjas, kuid esinumbrid on paigas.

Keskerakonna alternatiivse valimisnimekirja eestvedajate hulka kuluv europarlamendi saadik Yana Toom (pildil) püüab enda sõnul olla veel optimistlik ja loodab, et erakonna liikmete kõnelustel jõutakse siiski kõiki rahuldava lahenduseni, seejuures programmiliste ja laiemate poliitiliste küsimuste puhul suuri erimeelsusi enam polevat. Seevastu Keskerakonna juhtimist puudutavates küsimustes on jäänud paar olulist asja lauale. «Kuni kummaltki poolelt pole kõlanud lõplikku ei-d, püüan olla kõneluste tulemuse osas optimistlik,» lisas ta. Toom arvas ka, et Mihhail Kõlvartil poleks midagi selle vastu, kui Savisaarest saaks Lasnamäe esinumber. postimees.ee/ BNS

75 miljoni euro eest kavatseb riik osta kaitseväele automaattulirelvi ja nende lisavarustust.

IRLi Tallinna linnapea kandidaadiks saab Raivo Aeg

Mitu allikat on kinnitanud ERRile, et Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tallinna linnapea kandidaat on Raivo Aeg. Aeg ise ütles ERRi raadiouudistele, et ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, sest veel ei ole toimunud piirkonna juhatuse koosolekut, kus otsus tehakse. IRLi Tallinna piirkonna juht Siim Kiisler ütles, et erakond teatab oma Tallinna linnapeakandidaadi reedel. Piirkondade esinumbrid teeb erakond teatavaks hiljem. Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril. ERR Uudised

RKAS pani ERMi maja otsuse tegemise Aabi õlule

Üleeile kogunenud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) nõukogu jõudis seisukohale, et Eesti Rahva Muuseumi endise näitusemaja saatuse peab otsustama riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond). Ühtlasi käis nõukogu välja kaks varianti, kuidas Aab võiks talitada: maja müügi osas tuleks kas algatada uus enampakkumine või arvata kinnistu RKASi aktsiakapitalist välja ja tagastada riigile. «Aktsiakapitalist välja arvamine tähendab sisuliselt seda, et riik annab hoone linna käsutusse,» täpsustas RKASi avalike suhete juht Madis Idnurm. Seda, millise otsuse ja millal minister Tartus Kuperjanovi tänaval asuva maja kohta teeb, pole teada. postimees.ee

Sõimelnud Keskerakonna noortekogu esimees lahkub ametist

Partei liikmete vahelises vestluses inetut kõnepruuki kasutanud Keskerakonna noortekogu esimees Alina Tubli astub sellelt ametikohalt tagasi, kuid jätkab peaminister Jüri Ratase nõunikuna. Tubli on vabandanud ka erakonnakaaslaste ees. postimees.ee

Hukkunud juht oli varem vahele jäänud joobes juhtimisega

Esmaspäeva hommikul Tartumaal juhtunud ränga õnnetuse ühe osalise, õnnetuse hetkel BMW roolis olnud 46-aastase Sergei, oli politsei varem koguni kahel korral tabanud roolist alkoholi tarvitanuna. Õnnetuses hukkus Sergei ja tema kaassõitja. postimees.ee