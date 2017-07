BBC Radio 3 kutsus Tartu koori otsesaatesse

«Anname kontserte Ühendkuningriigis seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus ja otse loomulikult märgime ka saabuvat Eesti Vabariigi 100. aastapäeva,» ütles Lokko. «Esineme neljas linnas, kokku on kaheksa esinemist.»

Koostöös saatkonnaga

E STuudio noortekoori tuur sai alguse koori algatusel e-kirjast Eesti saatkonda Londonis.

«Mõte laste- ja noortekultuuri aastal maailmas tuuritanud ja auhindu võitnud noortekooriga Euroopa Liidu eesistumisaeg avada tundus saatkonnale igati õige ja samas ahvatlev,» märkis saatkonna kultuurinõunik Kersti Kirs. «On väga hea, et kooril on ambitsiooni ja nad julgevad mõelda suurelt ning on valmis ise kogu protsessi väga palju panustama. Suur osa korraldusest on olnud nende enda õlul. Lust on olnud koori ja Külli Lokkoga koostööd teha.»

Saatkond aitas luua kontakti väärikate muusikafestivalidega Cheltenhamis ja Lichfieldis, mis valisid seejärel E STuudio koori oma tänavuste festivalide kavva. Seejärel sugenesid lisakontserdid Londonis ja Cambridge’is. 5. juulil aitab koor kaasa meeleolu loomisele saatkonna korraldatud ametlikul eesistumise avaüritusel.

Oleme üks väheseid harrastuskoore, Eestist ainuke, kes on Carnegie Halli lavale jõudnud, ütles Külli Lokko.

«Koorimuusikaga on alati uhke ja hää märgistada olulisi hetki Eesti ajaloos, mida ka eesistumine endast kujutab,» lisas Kirs. «Mitte vähetähtis polnud fakt, et koor ei ole pealinnast, vaid on Tartust. Peame siinpool kaasa aitama sellele, et teadmine väikesest Eestist ei piirduks Tallinnaga, sest suurepärast kvaliteeti on meil ka mujal.»

Tänavu oma viiendat aastapäeva tähistav E STuudio noortekoor on varemgi välismaal käinud, ja väga edukalt.

«Viimane tore sõit oli eelmisel aastal Euroopa karikasarja koorikonkursile Itaaliasse, kus me võitsime peaauhinna ja saime mitu muud kõrget tunnustust,» ütles peadirigent Külli Lokko (pildil). «2015. aastal saime kulddiplomi New Yorgis rahvusvahelisel koorifestival Carnegie Hallis. Oleme üks väheseid harrastuskoore, Eestist ainuke, kes on Carnegie Halli lavale jõudnud.»

/ Erakogu

Eesolevad kontserdid on täna ja homme Londonis, 7. juulil Cheltenhami festivalil, 9. juulil Lichfieldi festivalil ja 10. juulil Cambridge’is Great St Mary kirikus.

Cheltenhami festival on Külli Lokko teada Euroopa üks vanimaid, programmi jagub mitmele nädalale. «Sellel festivalil on enne meie koori eestlastest esinenud ainult Eesti filharmoonia kammerkoor,» ütles peadirigent.

Eriti huvitavaks tõotab kujuneda laulmine Londonis. Kontserdid on St John Smith Square’i kirikus ja Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus tähistaval pidulikul üritusel Notthing Hillis.

Londonis ootab ees ka ülesastumine täna kell 16.30 (Eesti aja järgi kell 18.30) BBC Radio 3 stuudios. «Minu andmetel on selles raadiojaamas otsesaates esinenud Eestist seni ainult rahvusmeeskoor,» ütles Külli Lokko.

Suure ja väikse kavaga

E STuudiol on kaasas 75-minutine kontserdikava ja samuti lühemate esinemiste programm. Heliloojatest on esindatud Arvo Pärt, Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits, Pärt Uusberg, Galina Grigorjeva, Eric Whit­acre jt. Valdav osa kontserdikavast on Eesti nüüdisaegne vaimulik koorimuusika.

E STuudio noortekoor tegutseb aastast 2012 Elleri muusikakooli kooristuudio koosseisus. Seetõttu on kooris palju selle kooli õpilasi ja vilistlasi, aga samuti Eesti muusikaakadeemia tudengeid.