Eenmad kahtlustatakse kuritegelikus lohakuses

Viimast varianti peavad asjatundjad siiski väga ebatõenäoliseks – ta oli kauaaegne ametnik, miks pidanuks ta eksima just nende paari päeva jooksul? Seda enam, et probleem on olnud viimastel aastatel kaitsepolitsei terava tähelepanu all. Ühtpidi on olnud mitu juhtumit, kus sama paragrahvi alusel on endisi ametnikke kohtus süüdi mõistetud, samuti on sellele pühendatud eraldi peatükk kapo aastaraamatus.

Ent millised on selle loo detailid täpsemalt, selgitab uurimine lähemate kuude jooksul, mil Eenma ka vahi all oma elu üht suuremat viga kordi ja kordi valusalt kahetseda jõuab. Ta ilmselt mõistab, et ametnikukarjääri ja õppejõutööd siseakadeemias on tal selle juhtumi valguses keeruline jätkata.

CV

Raine Eenma

Politseiameti büroojuht 1991–2000

Siseministeeriumi kriisireguleerimisbüroo juht 2000–2006

Riigikantselei julgeoleku ja koordinatsioonibüroo nõunik 2006–2017

Koosseisuväline kaasõppejõud kahes sisekaitseakadeemia aines: sisejulgeoleku valdkonna rahvusvaheline ja siseriiklik õiguslik regulatsioon ning tänapäevased julgeolekuohud ja laiapõhjaline riigikaitse. Juhendanud nelja lõputööd.

Kaitseliidu Toompea malevkonna kompaniiülem

KOMMENTAAR

Agnes Suurmets-Ots

kaitsepolitsei pressiesindaja

Vastutus ei lõpe palgasuhte lõppemisega

Kaitsepolitseiamet tuletab järjekordse juhtumi valguses meelde, et isikud, kellele riik on usaldanud ligipääsu riigisaladusele, on kohustatud saladust hoidma nii riigisaladusele juurdepääsuloa kehtivuse ajal kui ka selle lõppedes. Vastutus riigisaladuse hoidmise eest ei lõpe loa kehtivusega ja vastutus rikkumise eest võib tulla ka aastaid hiljem.

Isikud, kellel puudub juurdepääsuluba riigisaladusele, ent kes mingil põhjusel puutuvad või arvavad end olevat kokku puutunud riigisaladust sisaldava informatsiooniga, on kohustatud sellest viivitamatult kaitsepolitseiametit teavitama ja tagama informatsiooni kaitstuse.