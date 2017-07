Parimad koolilõpetajad pidutsesid roosiaias

Gümnaaisumi- ja kutsekoolilõpetajate vastuvõtt algas vihmasajus, kuid juba presidendi avakõne lõpuks võisid pidulikus riides medalistid vihmavarjud kokku pakkida. Pärast seda võttis sõna haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Noorte nimel kõneles Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi lõpetaja Maksim Vladimirov. Pärast ametliku osa lõppu tegi president roosiaiale ringi peale ning lõpetajatel oli võimalus temaga vestelda ja pilti teha. Meeleolu lõi elektronmuusika duo Púr Múdd.

Georg Otsa koolis medaleid ei jagata – parimatele lõpetajatele antakse hõbemärk, mis võrdsustatakse kuldmedaliga. Klaverieriala lõpetanud Elisa Polov, Olga Kreiter ja Ilona Dudnik rõõmustasid vastuvõtukutse üle väga. «Tundub ebareaalne saada oma saavutuste eest niivõrd kõrget tunnustust. See on kindlasti väga motiveeriv ja julgustav,» ütles Polov. «Väga hea tunne on, sest muusikuna saad enda tõestamiseks vaid ühe võimaluse esinemisel,» lisas Kreiter.

Kui Polov ja Kreiter jätkavad õpinguid muusika- ja teatriakadeemias, siis Dudnik asub sügisel Tallinna Tehnikaülikooli majandust õppima. «Miks mitte proovida mingit teist eriala,» põhjendas ta.

Kevin Post Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist ja Sander Kangur Pärnu Koidula gümnaasiumist tulid vastuvõtule ajateenija rohelapilises mundris. «Tore, et siin austatakse seda, kui sul aju peas on,» ütles Kanger. Reamees Post oli keskkooli kuldmedaliga lõpetamise juba ammu eesmärgiks võtnud. «Saada kutse siia oli minu jaoks suur tunnustus,» ütles ta.

Noormeestel õnnestus ka presidendiga juttu teha. «Ta andis meile soovitusi, kuidas kaitseväes ellu jääda. Suhtumine peab paigas olema,» ütles Post.

Kokaharidusega Krete-Kristin Aruste ja Erik Tammeleht Pärnumaa kutsehariduskeskusest hindavad koolis omandatud oskusi kõrgelt. «Teadsin juba enne põhikooli lõppu, et kokandus on mul hinges,» ütles Aruste.

«Heade tulemusteni viib tahe Eesti riigi eest võistelda ja kutseharidusega kõrgel tasemel olla. Võib öelda, et kolme aastaga oleme saanud Eesti parimateks, ja lähme ka näiteks WordSkillsile (kutseõppurite maailmameistrivõistlused – toim) Eestit esindama» rääkis Tammeleht.

«Kutsekoolist on alati võimalus ülikooli minna. See ei sea mingeid piire,» julgustas Tammeleht noori kutseharidust valima. «Gümnasistidel on head pead, meie oleme need töötegijad,» lisas Aruste.

Tallinna 21. kooli lõpetanud Alois Andreas Põdra sõnul aitas nii loov-, humanitaar- kui ka reaalainetes edu saavutada oskus näha igas õppeaines potentsiaali. «Tegin iga aine enda jaoks huvitavaks. Näiteks geograafia oli minu jaoks natuke kuiv aine, aga kuna soovin saada arhitektiks, siis mõtlesin, et pean tulevikus oskama igasuguste geoloogiliste nähtustega arvestada,» selgitas Põdra oma teed medalini.

President Kaljulaid meenutas noortega kõneldes aga kergendustunnet, mis teda keskkooli lõpus valdas. «Nõukogude kool ei olnud koht, kust lahkumine oleks mind nutma pannud,» ütles president. Kaljulaid teadis kohe, mida pärast kooli lõppu edasi teha, ja valis võimaluse nõukogude süsteemis võimalikult vähe osaleda. «Loodusteadlane on teadupärast metsas või laboris, nii et see oli üsna lihtne valik minu jaoks,» rääkis ta.

Kaljulaid jagab nende vanemate muret, kelle laps ei lähe kohe pärast kooli lõppu edasi õppima. «Eelistaksin siiski, et see esimene kolm aastat ülikooli saaks tehtud. Ma arvan, et seda võib vabalt teha kodulähedases ülikoolis. Meil on Eestis väga head ülikoolid, Tartu Ülikool on maailmaklassi ülikool,» ütles Kaljulaid.

Maailma avastamise retked soovitab president jätta hilisemaks. «Pärast seda, kui sa oled juba kolm aastat Eesti ülikoolis käinud, tasub võib-olla magistriõpinguteks vaadata kusagil mujal ringi. Õnneks on ju tänapäeval ka Erasmusega võimalik rännata, seda ka kutsekoolide õpilastel, ja õppida mujal, koguda kogemusi – ka seda ei tohiks alahinnata,» ütles ta.

«Tee põnevate avastusteni ei lähe tänapäeval läbi ülikooli,» lausus president Kaljulaid.