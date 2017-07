Värske Kontaveit alustas Wimbledoni vallutamist

Ekspert: Kontaveit jõuab esi-20 sekka

Tunnustatud New York Timesi tenniseekspert Ben Rothenberg usub, et ka järgmises kohtumises on favoriit Kontaveit. Eestlanne tase lubaks aga jõuda turniiril vähemalt neljandasse ringi. «Kasatkina on tema esimene asetatud vastane, aga pole jällegi murul kõige parem. Ja siis ootab ilmselt Wozniacki, kelle mängustiil on pigem kaitsev, ehk Kontaveidil on võimalik talle oma mängu peale suruda. Tal on suurepärane šanss jõuda vähemat neljandasse ringi. See oleks suurepärane tulemus. Kui nii ei lähe, ei saa seda muidugi põrumiseks nimetada, aga võimalus on olemas,» ütles Rothenberg.

Kuid vaatame siiski veel edasi, kes võiks alates neljandast ringist Kontaveidile vastu tulla? «Edasi läheb juba raskeks: ilmselt tuleb kohtuda Mladenovici, Riske või Stephensi või Vanderweghega, kes on kõik head ja end tõestanud mängijad. Šanss nii kaugele jõuda on olemas, edasi pääsemine juba vapustav tulemus,» tõdes Rothenberg.

Üldiselt Kontaveidist rääkides tõdeb ajakirjanik, et eestlanna on leidnud oma mängu ja järjekindluse. Ta suudab vastase üle täielikult domineerida, seda ka maailma kõige kõrgemate tippudega mängides. Rothenberg mäletab eriti hästi Rooma turniiri. «Ta mängis Kerberiga ja ta kontrollis seda täielikult. Seda just väga tihti ei näe, et noor mängija läheb vastamisi maailma esinumbriga ning domineerib. See oli silmapaistev matš,» meenutas ta.

Aasta lõpus näeb Rothenberg eestlannat maailma 30 parema seas, võimatu polevat ka 20 parema sekka jõudmine. «Hea turniiriga siin peaks ta endale tagama asetuse USA lahtisteks ja kui juba asetus on käes, peaks asjad hakkama lihtsamalt minema.»