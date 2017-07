Üksinda köögis: lapsed teevad minipitsat ja marja-pisarakooki

Just seal peitub tüdrukute meelest ka säde, mis neis toiduhuvi sütitas. «See, et meid süüa tegema lubati, innustas,» ütleb Mia Maria. «Mäletan, kuidas aitasin vanaemal tainast rullida,» meenutab Anett, kelle vanaema oli kokk ja talle suur eeskuju. Temalt on pärit ka parmesaniküpsiste retsept, mis raamatusse läks.

Nende arvates võibki mõnikord väheses kokkamishuvis ja valedes söömisharjumustes süüdi olla see, et lapsevanemad ei luba lapsi kööki, arvates, et nood suudavad seal korraliku kaose tekitada, olgu laps 7- või 17-aastane.

Tüdrukute peredes oli aga vastupidi ja on asju, millega nad on suutnud koduköögid praeguseks täiesti endale vallutada – tõeline hitt on mõlema kodus toorjuustukreemiga porgandimuffinid. «Seda armastavad me pered ja sõbrad ning küpsetame neid päris tihti,» ütleb Mia Maria. Neid suudaksid tüdrukud teha une pealt, ilma retsepti ette võtmatagi. Mia Maria kiidab veel roosasid muffineid, mida ehib kohupiimast ja vaarikatoormoosist segatud kreem. Suurem muffinitegu sätitakse tihti nädalavahetuseks, kui kooli pole, või mõneks pere tähtpäevaks. Ka Aneti peres pole vaja sünnipäevaks torte ega kooke kondiitriärist tellida, sest tema teeb need ise.

Toidutegu tahab aega

Esimest omatehtud toitu mäletavad mõlemad samuti hästi. Mia Marial oli see purukattega kirsikook, mida ta oli koos emaga palju kordi küpsetanud, kuni ema lõpuks ütles, et proovigu ta nüüd otsast lõpuni ise teha. Õnnestus! Aneti esimesed kokanduskatsetused olid pannkoogid ja praemuna.

Mõlemale on toidu valmistamine rahustav ja tore tegevus – nagu ajaviide. «See teeb tuju heaks,» leiab Mia Maria. «Ja eriti tore on teha koos. Siis on lõbusam ja kõik läheb kiiremini,» täiendab Anett. Asi läkski niikaugele, et aasta eest võtsid nad kooli kohustusliku loovtööna ette toidublogi kolmteistruudus.blogspot.com.ee kirjutamise. Seda täiendatakse uute retseptidega jõudumööda siiani – gluteenivaba rabarberikook on tüdrukute värskeim postitus. Blogist tuli ühel hetkel mõte koondada ühine katsetamiste ja kokkamiste kogemus ning lemmikretseptid raamatusse, et anda ideid ka teistele erksama toidunärviga koolilastele.

«Kirjutasime juurde nõuanded, mida võib vaja minna neil, kes köögis päris algajad. Kusjuures retseptide kirjapanemine nii, et kõik oleks arusaadavalt ja samm-sammult lahti seletatud, oli päris keeruline,» lausub Mia Maria. Anett arvab, et nende toidud võiksid kokkama ahvatleda nii 7- kui ka 17-aastaseid. Näiteks Mia Maria kümneaastane vend Mikk on juba mitu korda õe kirjut sebrakooki küpsetanud. Kolmeaastane vend Tim on aga talle smuutide valmistamisel abiks ja küpsiseid voolida meeldib poisile samuti.

Põhiline, et need, kes esimest korda mõne toidu tegemise ette võtavad, järgiksid retsepti, ei hakkaks improviseerima ega koguseid-toiduaineid omatahtsi muutma. Samuti peab tüdrukute sõnul olema aega – kiirustades ei tule asjad välja. Ei tasu ka heituda, kui esimesel korral toit ei õnnestu: järjekindlus viib sihile. Ning kui tundub, et omapäi ei saa siiski hakkama, tuleb vanemad appi kutsuda.