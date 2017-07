Vihmaseks suveks Pariisi moenädala tänavalt

Ei tahaks küll õnnetust kraaksuda, kuid suve vist sel aastal ikkagi ei tule. Justkui imeasja on tänaseks lubatud üürikest suveilma, kuid tuleval nädalal sajab jälle. Õhutermomeeter ronib vaevaliselt kahekümneni ja veab vaid neil, kes puhkusel pole.

Arteri puhkusetoimetus panigi päevitusriided, päikesekleidid, rannaplätud ja lühikesed püksid kappi tagasi. Kuid selle asemel, et ilmaneedmisse masenduda, pöörasime oma pilgud hoopis Pariisi kõrgmoenädalat väisanud kuulsustele. Isegi vihmasel suvel ei taha me kanda jope, kampsuni ja teksapükste vaimuvaest kombinatsiooni – jäägu see pimedateks talveõhtuteks.

Stiiliikoonide rõivavalik suve kuumimal moeüritusel lohutab meid: paks villane mantel siiski on juulis liialdus. Ja seda, mida kannavad kuulsused, kannavad varsti kõik! Vaadake aga: kui ei kalla suurt vihma, võib selga tõmmata lopsaka maksiseeliku nagu näitlejanna Tilda Swintonil või lauljanna Celine Dionil. Moe eilne päev pole ka lohvakas pükstükk nagu supermodellil Claudia Schifferil. Muusik Pharrell Williams leiab aga, et mehed ei pea sugugi riietuma monokroomselt tumedasse, tema vürtsitab oma välimust roosa kardiganiga.

Üks on kindel: jaheda suve kehakattevalik on võrratult laiem kui palava päikese all jäätisena sulades. Ning vihmavari ja botikud vaid kaunistavad vaimukat välimust oma praktilise sarmiga.

Näitlejanna Tilda Swinton viib valge kandmise uuele tasemele - hele, voogav pehmus, ainsaks aktsendiks punane huulepulk. / Scanpix

Pükstükis ekssupermodell Claudia Schiffer on stiilne päikeseprillidest kuni kinganinadeni. / Scanpix

Lauljatar Katy Perry naksakas poisipea ja hõbedased kingakesed ei luba kostüümi liiga tõsiselt võtta. / Scanpix

Laulja ja produtsent Pharrell Williams on alati meestemoodi tuulutanud: tema tegi mõned suved tagasi popiks põlvviigipüksid, nüüd on järg roosade kardiganide käes. / Scanpix

Modell Natalja Vodjanova näitab vanaemaruudust inspireeritud maksiseelikut. / Scanpix