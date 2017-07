Baltic Pride – miks ja kellele

«Kavast leiab ka filmiprogrammi, näitusi, püüame kultuuri ja ühistegemiste kaudu LGBT-teemat inimesteni tuua, et neist räägitaks,» lisab Rannaääre. Kui mitte olla nähtaval, käsitletaks neid kui pseudoprobleeme.

(Kommunikatsioonijuht: «Nähtaval on vaja olla sellepärast, et mõistetaks nende probleemide relevantsust (tähtsust, asjakohasust, olulisust – toim). Väga raske on mõista oma õigusi, kui sul need tegelikult puuduvad või kui sa ei suhestu grupiga ning tugined oma nägemuses vaid stereotüüpidele ja müütidele. Kui mõtled homopaarile ja kujutadki ette, et need on mehed, kel suled seljas. On vaja, et inimesed saaksid aru: LGBT-inimesed on täpselt samasugused nagu teisedki. Et need pole kolm õnnetut homopaari, nagu üks poliitik Ernits väljendas.

Toon näite. Kui Tallinn vahepeal otsustas, et kell üksteist õhtul keerame tänavalambid välja, siis see oli hea sääst, aga ei arvestatud naistega, kellest paljud tundsid ennast ohustatuna. Näiteks poemüüjad, kellel pole autot ja kes pidid pimedas koju saama, kartes, et keegi haarab neil koti käest. See on näide, kuidas näiliselt väga lihtne otsus on langetatud, arvestamata mingi grupi vajadusi. Seetõttu ongi vaja näidata, et kui otsuseid langetatakse, siis mõistetakse, et see võib mõnda gruppi mõjutada.»)

Mis teeb inimese õnnelikuks

Nüüd tunneb Arter huvi, kuidas – kas või isikliku näite varal – segab Eestis valitsev ühiskondlik hoiak LGBT-inimeste elu.

(Kommunikatsioonijuht: «Ma ei usu, et me tahame nüüd siin oma eraelust rääkima hakata.»)

Naised naeravad. Kuid äkki siiski keegi tahab?

«Kuidas ma ütlen. Minul on ju toetav perekond kõrval, mis tähendab, et tajun seda natuke teisiti,» avaldab Kristel Rannaääre. «Tegelikult on vaja mõelda nendele, kel pole seda toetavat võrgustikku, turvaringi ümber, ja ühiskond on negatiivne – neil on raskem. Meie kui spetsialistid tegelikult tajume probleeme, kui käime koolitamas – siis kuuleme, mis tegelikult toimub ja millised on hinnangud.»

Haridusspetsialist Maret Ney toob näiteks, et kui ühing saadab koolituskutseid õpetajatele, vastatakse direktori tasemel, et neile pole mõtet kutseid saata, sest nende koolis pole ühtki LGBT-noort. «Ja kui natuke vaadata, siis seal on 700 õpilast. Väike matemaatikatehe ütleb, et noori on seal päris palju, aga järelikult on koolikeskkond väga suletud, noored ei julgegi oma identiteeti avaldada. Elatakse hirmus ja kapis,» märgib ta. «Eriti kinnised kogukonnad asuvad väljaspool Tallinna, seal ei soovitagi enda hulgas LGBT-noori näha ega neist kuulda, rääkimata peredest või vanematest inimestest.»

Rannaääre: «Tahamegi festivaliga anda lootust ja julgust nendele LGBT-inimestele, kes ei julge avalikult olla need, kes nad tegelikult on. Olla see, kes oled, tähendab olla õnnelik.»

Alles eile koputanud esimest korda ühingu uksele ja astunud tänu festivalile sisse venekeelsed noored, et ammutada teavet transsoolisuse kohta. Viimasel ajal on palju huvi tuntud seoses kooseluseadusega, lapsevanemad ja õpetajad aga uurivad, kuidas LGBT-noori ära tunda või kuidas lahendada koolikiusamise juhtumeid.