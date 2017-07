Ostmata, kuid juba kaotud sall suurlinnast

Istanbuli turgudel käies ei tohi ükski turist unustada tingimist, seda ma teadsin. Arvasin ainult, et sellega ma päris hästi hakkama ei saa, kuid avastasin hoopis vastupidise. Hindade tingimise kogemus oli sellel reisil üks vahvamaid üldse.

Leidsin, et lihtsaim oli hinna kokkuleppimisel uurida, kas ka eurodes on konkreetses poes võimalik maksta. Jaatava vastuse saamisel küsisin, palju hind sel juhul eurodes oleks, ning tavaliselt võtsid kaupmehed kursi ümardatult minu kasuks, nii sain eurodega kauplemisel veel parema tehingu, kui seda liiride puhul oleks võinud soovida.

Eestlasest nutiinimesena ei saanud reisilgi seadet kasutamata jätta. Tahtsin tegelikult viimase öö eel välja selgitada, mis kell ma ärkama peaksin, et kuulda hommikul moslemite palvekutset. Guugeldades sain esimeseks tulemuseks Vikipeedia veebilehe.

Püüdsin seda juba avada, kuid infot sealt ei saanud, sest telefon näitas, et ühendust pole võimalik luua. Olin segaduses, kuid siis meenus, et olen ju Türgis, kus seda lehte polegi võimalik vaadata. Ärkasin seepeale lihtsalt päikesetõusu ajal, kuid kutset ma siiski ei kuulnud.

Eripalgelistel tänavatel, turismiatraktsioonidel ja vaatamisväärsuste juures võis kohata ülimalt palju hulkuvaid kasse ja koeri.

Linn küll tegeleb kodutute kasside probleemiga, kuid nende arvukust on siiski raske kontrolli alla saada. Hea oli aga näha, et kõik loomad ei virelenud kuskil tänavanurkadel, vaid paljud neist nautisid vaba elu kohviku- ja poepidajate armuandide ja lahkuse toel.

Liikluski on jälgimist väärt, sest kui neljarealisel teel paremal pool sõitev mikrobuss vahetab tihedas liikluses raja vasakpoolseima vastu, siis teeb ta seda lihtsalt diagonaalis sõites, kordagi suunatuld näitamata, ning taga sõitjad ei paista säärase käitumise peale silmagi pilgutavat. See on eestlasele uudne elamus küll. Samas lastakse liigeldes peaaegu kõige peale signaali, kuid see kõlab linnas lihtsat kui «tere, kuidas sul läheb?» või «polegi sind ammu näinud», sest suurt viha ei tundunud signaalitamise taga olevat.

Ühe kõige erilisema suveniirina ostsin kaasa halvaad. Täiesti teistsuguseks maiustuseks muutis halvaa asjaolu, et see oli niitjas ja kiuline. Enne maitsmist tundus, nagu oleks tegemist klaasvillataolise palaga, aga kui olin tükikese hammustanud, sulas see suus kui suhkruvatt.

Umbes nädalake pärast reisi lugesin Postimehe reisiportaali artikleid ning mu tähelepanu köitis galerii türkiissiniseks värvunud Mustast merest. Esmalt ei saanud ma aru, mis seal siis on, see oligi ju nii sinine, kui ma Istanbuli külastasin. Võtsin uudise lahti ja lugesin, et värvimuutuse põhjuseks on taimne hõljum. Siis hakkas minulgi ähmaselt meenuma kohaliku giidi öeldud lause, mille seal olles ühest kõrvast sisse, teisest välja lasin, et meri on nii sinine taimede pärast. Hea, et vähemalt hiljemgi giidi jutule pihta sain ega jäänud oma valearvamusega, et Must meri ongi kogu aeg sellise värvusega.

Istanbul on seega suurepärane reisisihtkoht inimesele, kes tahab välja astuda mugavustsoonist ja kogeda midagi sootuks teistsugust kui seni, sest silmaringi avardavaid paiku ja tegevusi jagub linnas igale maitsele.