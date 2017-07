Kutsikad, päike ja mäng – kelgukoerte suvepuhkus

Suve veedavad kelgukoerad nagu koolilapsed – puhates ja mängides. Suvel on väljas liiga soe, et talviste tingimustega harjunud koerad võiksid trenni teha ja võistlusteks harjutada. Kui õues on temperatuur üle 15 kraadi, on oht, et treenides kuumenevad koerad üle. Eriti noored koerad ei pruugi ise arugi saada, et nad endale liiga teevad ja suure entusiasmiga üle pingutavad. Seetõttu on näiteks suvises Austraalias koerte jaoks jahutuskambrid ning jooksmas käiakse nendega varastel hommikutundidel. Kuigi Eesti suvised temperatuurid jäävad Austraalia omadest märkimisväärselt madalamaks, antakse ka siin koertele suvepuhkus.

Suvel naudivad koerad puhkust kuutide katustel peesitades. / Sander Ilvest / Postimees

Puhkuse ajal kasvatatakse üles kutsikad. Huskypargi 41-pealises huskyʼde ja malamuutide karjas on ühe suve jooksul paar pesakonda uusi kelgukoeri, kes külaliste nunnumeetri põhja lükkavad. Kellele ei meeldiks hulk pisikesi karvapalle, kes on valmis külalisi lakkumise ja sülle ronimisega ründama kohe, kui oma aiast välja pääsevad!

Suur nõudlus kindla välimusega koerte järele on toonud turule piraatkauba ehk kahtlase päritoluga loomad.

Vanematest ja rahulikumatest koertest saavad suvel matkajuhid, kes kinnitatakse jalutamise ajaks keha külge. Kuigi tundub, et koer võiks sel viisil inimese jalavaeva vähendada, on sellist matkamist järele proovides tunne, nagu kõnniks pidevalt allamäge – koer tahab minna kiiremas tempos, kui minu jalutamiskiirus lubab. Osaliselt on see ilmselt tingitud kahe koeraga kõndimisest ja nende omavahelisest võistlusvaimust – ega kumbki ometi saa viimane olla! Siiski tahaksin enda koeralegi sellise vöö külge kinnitatavat rihma: sisuliselt on see koerajalutamise hands-free-süsteem, mis muudaks tavalise jalutamise palju mugavamaks.

Saatuslik välimus

Huskyʼdest on tänu meeldejäävale välimusele saanud populaarsed koduloomad. Sinised silmad ja mustavalgekirju hundilik kasukas on osutunud neile omamoodi kahjulikuks. Suur nõudlus kindla välimusega koerte järele on toonud turule piraatkauba ehk ilma tõutunnistuseta ja kahtlase päritoluga loomad. Need, kes ostavad koera ainult iluasjaks, lepivad veidi madalama hinna eest tõutunnistuse puudumisega. Puhast tõugu ja paberitega husky saab praegu osta umbes tuhande euro eest.

Valvsa ema pilgu all sirguvad pesakonnas neli kutsikat. / Sander Ilvest / Postimees

Kauni välimuse kõrval tuleb koera võtmise juures arvestada ka nende keskmisest temperamentsemat iseloomu. Karjakoerale iseloomulikult vajab husky palju seltsi ning liikumist. Sellepärast soovitataksegi võtta talle seltsiks kasvõi kass, sest kui huskyʼl hakkab igav, siis on kuri karjas. Oma temperamenti võib ta näidata lõhkumise, närimise ja ulgumisega.

Husky on sõbraliku, kuid seiklusliku iseloomuga – aed peab olema väljamurdmiskindel, sest huvi ümbritseva vastu on tal suur. Kuna husky ei ole jahikoer, siis ta ka ei haugu. Siiski ei saa öelda, et tegemist on vaikse tõuga. Kui miski teda häirib, siis annab ta sellest märku valju ulgumist meenutava jutuvadaga.