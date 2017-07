Saage tuttavaks: Wimbledoni turniiri tõeline staar maandus pressi ette

Ajakirjanikud ajakirjanikeks, ent ka Rufuse Twitteri kontot jälgib pea 10 000 fänni. Sellist meediatähelepanu ei saanud Wimbledoni avaringi võidu järel isegi 15-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal.

Wimbledonis on kulle tuvide eemalepeletamiseks kasutatud alates 1999. aastast. Tänavu 10-aastaseks saanud Rufus võttis ametiposti üle eelnevalt Wimbledoni tenniseväljakuid teeninud kull Hamishilt. Esimest korda hakati Rufust All England Clubi väljakute kohal lennutama 14 nädala vanuselt ning nagu öeldud, täitub auväärsesse klubisse kuuluval Rufusel tänavu kümnes tööaasta. Tasub ka mainida, et Rufusel on Wimbledoni sissepääsemiseks oma pildiga akrediteering, tema tööks on märgitud «lindude hirmutaja».

Ajakirjanikel oli Rufuse vastu suur huvi. Foto: Siim Kaasik

Meetrise tiivasiruulatusega ning 623 grammi raskune Rufus alustab oma tööpäeva kell 5 hommikul, tööpäeva lõpetab kella 9 ajal. Kui mõni tuvi sellel ajal tema territooriumil peaks lendama, ajab Rufus ta minema. Selline variant, et tuvid oma õigusi taga ajama hakkaks, ei tule kõne allagi. Rufus on kiskija ning tuvid teavad seda.

Kui Wimbledoni tenniseturniir kestab kaks nädalat, siis Rufuse töö kuninglike tenniseväljakute kohal jätkub aasta ringi. Tegelikult tehaksegi suur töö ära siis, kui turniiri ei toimu. Nagu ütles Rufuse dresseerija Imagen Davis: «Kui võtad korraks puhkuse, siis arvavad tuvid, et siin on piknik.»

Rufus on oma ala tõeline tipptegija ning vabal ajal palgatakse teda ka näiteks Westminster Abbeyle, Northampton Saintsi ragbiväljakule ning Fulhami jalgpallistaadonile. Tema süda kuulub siiski Wimbledonile.

Ka siinsed tennisistid peavad Rufusele tänulikud olema. Seda eelkõige seetõttu, et saavad sedavõrd kaunitel muruväljakutel mängida. Kuid Rufus on ka põhjus, miks mängijad saavad siin ainult tennisele keskenduda. «Kui me vaatame kas või Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiri (see peetakse Roehamptonis – toim), siis seal tekitasid tuvid üksjagu probleeme. See on tegelikult tõsine asi, sest mängijat võib segada ka kõige väiksem liigutamine,» ütles Davis.

Rufus on treenitud tuvisid minema ajama, mitte tapma. Kuid kiskjalt ei ole võimalik tema instinkte täielikult ära võtta. Põhjus, miks Rufus on seni suutnud pea selgena hoida, peitub tema toitumises. «Minu töö kõige olulisem asi on teada Rufuse optimaalset lendamiskaalu. See on 623 grammi. Kui tema kaal on sellele võimalikult lähedal, siis tean, et ta ei ole nii näljane, et peaks endale ise toitu otsima minema,» selgitas Davis.

Rufuse igapäevamenüü koosneb proteiinirikkast toidust. Päeva jooksul sööb ta ära ühe vuti või kolm tibu. Närilised talle ei meeldi, kuigi näljasena looduses olles vaataks ta ilmselt nendegi poole. Rufus ei ole mingisugune näituselind, vaid töölind. Ta teeb seda, mida ta teeks ka looduses. Kui ta lennata ei taha, siis ta ei lenda. Aga talle meeldib lennata ja jahti pidada. See on asi, mida ta kõige paremini oskab.