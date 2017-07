Kuhu minna?

Kui mingil põhjusel on veel jäänud Õllesummeril käimata, siis täna on selle aasta viimane võimalus. Õllesummeri neljandal päeval astuvad üles Tommy Cash XXL, Getter Jaani, Kurjam, Reket ja paljud teised. Loomulikult saab kaasa elada ka viinamäe tigude rallile ja Madagaskari prussakate võidujooksule. Parem hilja kui mitte kunagi, ütleb Õllesummeri rahvatarkus.

Tahad tunda keskaja hõngu? Tallinna Raekoja plats ja Niguliste kiriku ümbrus muutuvad sel nädalavahetusel jälle õitsvaks hansalinnaks. Ürituse keskpunkt on meistrite turg Raekoja platsil, kus põnevat käsitöökraami pakutakse nii lähedalt kui ka kaugelt. Niguliste mäel tegutseb keskaegne küla, meistri näitavad, kuidas nende töid tol pimedal ajal tehti. Keskaegsed rüütleid peavad mõõgavõitlust ja muid jõukatsumisi, moosekandid meilt ja mujalt lahutavad rahva meelt.

Hansapäevi peetakse ka Tartus, kus igas vanuses külastajad saavad osa kirevast laadamelust, kesklinna külastab ajastu vaim, süüakse kohalikust toorainest tehtud toitu ja õpitakse uusi oskusi. Muusikasõbrad saavad raelaval ja kesklinnas kontserte kuulata. Toomemäel tegutseb väikeste laadaliste lõbustamiseks vahva Lastelinn. Teadushuvilised seadku sammud Toomele – seal ootab uurimist ja avastamist Teaduslinn. Tehnikahuvilised vaadaku Emajõe ääres ringi – Tasku keskuse juures tegutseb Raualinn. Suurelt hansalaadalt linnasüdames saab osta ammuotsitud ja vajalikku, aga kindlasti ka maitsvat laadakaupa.

Tartu jookseb linnatriatlonit. Tartu Mill Triathlon on juba mitmendat aastat toimuv linnatriatlon, mis on korralik proovikivi kogenud võistlussportlastele. Harrastajatele on kavas aga igamehetriatlon ja väiksematele lastetriatlon. Võistlusrada nõuab osalejatelt eneseületust ning pakub pealtvaatajatele põnevat kaasaelamist.

On südasuvine maasikaaeg! Maasikafestivalid on sel nädalavahetusel laupäeval Rakvere Põhjakeskuse parklas ja pühapäeval Tallinna Järve keskuse parklas. Parim maasikas on värske maasikas ja just seda maasikalaatadel pakutaksegi.

Tantsi Võrus pärimustantsu! Juba kaks aastakümmet kogunevad juulis Võrumaale sajad tantsijad, pillimehed ja lauljad nii Eestist kui ka mujalt, et saaksime osa eri maade rahvakunstist. See aasta ja see nädalavahetus pole erand, Võrus käib jälle pärimustantsu festival. Avastamist ootavad kontserdid ja simmanid, võistumängimised, õpitoad, õhtulaulud Tamula rannal, öökino, kunsti- ja käsitöölaat.

Kihnus peetakse mere pidu. Kihnlaste festival lähtub vanast kaluritepäeva traditsioonist, kuid hõlmab kõike, mis Kihnu eluolu puudutab: käsitöö ja toidu laat, kontserdid ja võistlused, õhtused tantsupeod.

Narvas kogunevad motomehed. Narva Motofest algas juba eile ja lõpeb homme. Näha saab Narva rokk-kontserte linnuse õues, toimub traditsiooniline motoparaad, näidatakse retrorattaid. Tänase päeva lõpetab ilutulestik.

Pärnu kostitab Watergateʼiga. Watergate World Music toob Pärnusse rahvusvahelised maailmamuusika nimed. Watergate kolm lava on festivalipargis Vallikääru nõlvadel. Festivali peaesinejad on Villu Veski World Music Orchestra ja Yemen Blues. Viimane on eksootiline sulam popist ja etnost – Lääne-Aafrika muusikalistest traditsioonidest ja nüüdisaegsest kõlapildist.

Rõuge peab veepidu. Rõuge veepidu ja paadiralli on seikluslik veeüritus, mille magnet on kaheinimese kummipaadiralli Rõuge järvedel, kus võistlejad peavad sõudes läbima Rõuge viis järve ning järvedevahelist maad ületades tuleb võistlejail kummipaati endaga kaasas tassida. Kaasaelamisrõõmu jätkub, sest viimastel aastatel on meeskondi osalenud üle 70.

Elvas on kohvikute päev. Väikelinna idüllis avavad elvalased juba neljandat korda oma hoovid külalistele. Kodukohvikutes pakutakse head ja paremat igale tulijale.

Lindi kaluriküla kutsub peole. Suvine Lindi kaluriküla avab üheks päevaks oma väravad, sadama ja südamed. Lindi perenaised pakuvad kala-, küla- ja õuekohvikutes parimaid roogi, peremehed viivad soovijad merele ja müütavad mereande. Külalaadal pakuvad mahetalunikud ja käsitöölised eestimaist väärtkaupa, õllesaalis kostitavad vaid väikepruulikodade ja kodupruulijate toodanguga.

Viis aastat Jääaja Keskust! Jääaja Keskus tähistab pühapäeval oma viiendat sünnipäeva perepäeva ja üllatustega.