Itaalia päästab maailma vanima panga

Pärast kuid kestnud läbirääkimisi ja reeglistikus olevate aukude ärakasutamist sai pank Euroopa Komisjonilt loa nn ennetavaks rekapitaliseerimiseks.

Tegemist on abiga, mida võimaldatakse saada rangete kapitaliseerimisnõuete täitmiseks. Monte dei Paschi di Siena pöördus riigi poole abi saamiseks, kui tal ei olnud õnnestunud investoritelt lisakapitali saada.

Abiraha tingimusteks on viie aasta restruktureerimisplaan, mis sisaldab tuhandete töökohtade kaotamist ning osa varade müümist. Pank kavatseb sulgeda 600 harupanka, koondada 5500 inimest ning müüa 28,6 miljardi euro eest halbu laene. Monte dei Paschi on seadnud eesmärgiks teenida 2021. aastal 1,2 miljardit eurot kasumit.

«Plaani B ei ole ning eesmärgid on saavutatavad,» ütles panga tegevjuht Marco Morelli eile pressikonverentsil. «See on üsna konservatiivne plaan; me ei esita ebarealistlikke eesmärke tulude kasvu kohta ning meil on varade kvaliteedi suhtes struktuursed lahendused ja jätkusuutlik lähenemine,» lausus ta.

Riigiabi eeldus oli ka 4,3 miljardi euro suurune abi olemasolevatelt aktsionäridelt ning allutatud võlakirjade omanikelt. Pärast jaeinvestoritele müümata võlakirjade kompenseerimist saab pank 8,1 miljardit eurot värsket aktsiakapitali. Kui kogu protsess on lõpule viidud, kuulub 70 protsenti pangast Itaalia valitsusele.

«See peaaegu lõpetab kriitilise situatsiooni Itaalias, ning võtab ära Itaalia pankade süsteemse riski,» kirjutasid Itaalia suurpanga Mediobanca analüütikud klientidele.

Detsembris kiitis parlament heaks valitsuse abipaketi Itaalia raskustes olevate pankade abistamiseks. Peale Monte dei Pachi läheb abiraha Itaalia suurpankade Banca Popolare di Vicenza ja Veneto Banca likvideerimiseks. See läheb Itaalia valitsusele kohe praegu maksma 5,2 miljardit eurot ning lisaks läheb 12 miljardit garantiiks, mis on seotud nende pankade müügiga ühe euro eest Intesa Sanpaole.

FAKTIKAST

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A

Asutatud: 4. märts 1472

Kontorite arv: 2032 kodumaal ja 41 välismaal

Käive: 4,28 miljardit eurot

Kahjum: 3,24 miljardit eurot

Varade maht: 153 miljardit eurot

Töötajate arv: 25 566