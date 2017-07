Jabur skeem: vastutab alltöövõtja alltöövõtja alltöövõtja

Samad grusiinid, kes ehitasid Harkus aprilli lõpust kortermaju ning jäid enda väitel palgata, pühkisid nädala algul Eesti tolmu jalgadelt ja asusid bussiga kodumaa poole teele. Raha sõiduks said nad väidetavald siinselt gruusia kogukonnalt.

Eesti jaoks probleem koos grusiinidega siiski ei kao – ehitusplatsidel võib töötada veel hulk välismaalasi, kelle eest ei taha vastutust võtta keegi.

«Meil ei ole ühtegi ehitustöölist, ma ei ole mitte kordagi sellega kokku puutunud. Ma tean nii palju, kui ajalehtedes kirjutatakse, et võõrtööjõud tuleb registreerida. Aga kuidas see protsess käib – ei tea, pole kokku puutunud,» nentis Kristjan Mitt, kel polnud arvamust ka selle kohta, kas peatöövõtja peaks veenduma, et tema objekti ehitavad välismaalased tohivad üleüldse Eestis töötada.

«Tööle peab registreerima see, kelle juures nad töötavad, kes palka maksab,» osutas Mitt ja lisas, et nende alltöövõtulepingud on sõlmitud teiste Eesti ettevõtetega. «Meie vastutame kõikide inimeste eest, kes on meie palgal, aga meil pole ühtegi ehitustöölist palgal. Nii on täna kõigil Eesti peatöövõtjatel,» ütles ta.

Nii ehitasidki grusiinid OÜ-le Mitt & Perlebach kortermaju keeruka skeemi ja koguni kolme alltöövõtja vahendusel. Ehitusettevõttel on leping Eesti firmaga Seltronik Ltd üldehitustöödeks, kellel on omakorda alltöövõtuleping üldehitustöödeks Poolasse registreeritud firmaga Buffo Ehitus z.o.o. Viimane kasutab teise Poola firma TVI Inc tööjõudu, kelleks olid ka Postimehe loos kirjeldatud grusiinid.

«Minul on alltöövõtuleping Poola firmaga ja tööde eest on kõik makstud,» kinnitas alltöövõtja Seltronik Ltd juhatuse liige Tauno Aru. «Minu alltöövõtjal on ka kõik asjad klaaritud, aga temal on veel omakorda alltöövõtja. Mina ei saa kontrollida, kas nemad on kandnud isikutele palgad üle või mitte,» lisas Aru.

Ei saa vastutada

Kes vastutab, et töötajad oleks Eestis tööle registreeritud ja saaks õiglast ja ametlikku palka, kui alltöövõtja alltöövõtja alltöövõtja asub Poolas? «No aga Poola seadustega on see ju kooskõlas! Poola riik peab vastutama, mitte Eesti riik,» ütles Aru, kes ei tea enda sõnul oma alltöövõtja koostöölepingutest midagi. «Milleks mul seda vaja teada on? Minul on töö tehtud, maksud makstud ja kõik on klaaritud,» ütles ta ja lisas, et koostöölepingus alltöövõtjaga on kirjas, et Poola ettevõte vastutab ka selle eest, et võõrtööjõud oleks registreeritud.

Hiljem saatis Aru täpsustuseks samasisulise juriidilise tiraadi. «Eesti Vabariigi seadusandlus reguleerib seda, kes vastutab ja mis ulatuses, kui lähetatud töötajate ees on tööandjal tekkinud töötasu tasumisel võlgnevus. Lähetatud töötajate töötasu ja selle tasumise eest vastutab seaduse regulatsiooni kohaselt tööandja (s.o välisriigis registreeritud ettevõte),» seisis Aru kirjalikus vastuses.

Poolas registreeritud firma Buffo Ehituse eestvedaja on Eestis ettevõtlusega tegelev Deniss Boronin. «Minul on leping ühe Poola firmaga, kus need grusiinid töötavad. Selle kohaselt kannan ma iga kuu üle raha, millega firma maksab töölistele palka,» selgitas Boronin Postimehele eelmisel nädalal. Seda, kas grusiinid olid üleüldse Eestisse tööle registreeritud, ei teadnud ka Boronin, sest «grusiinid pole tegelikult ju ka tema töölised». Poola firmaga TVI Inc ei saanud mees enam kontakti.