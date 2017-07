Koondumisluba jättis pankrotikirve Tere kohale rippuma

Tere ja Farmi juhid pakatasid eile optimismist, lubades piima kokkuostu rohkem kui kahekordistada, näidata Tere uusi tooteperekondi ja asuda jõuliselt eksportima Balti ja Skandinaavia turgudele.

«Eelmisel aastal ostsid Tere ja Farmi ettevõtted kokku 130 000 tonni piima, koondunud ettevõtete perspektiiviks on suurendada seda kogust 300 000 tonnini,» ütles Farmi Piimatööstuse juhataja Valdis Noppel.

Ühinevad ettevõtted kavatsevad Noppeli sõnul tootmist laiendada ennekõike kohaliku piima abil, kuid ei välista ka tarneid naaberriikidest Lätist ja Leedust.

«Me juba võtame tööle uusi inimesi: operaatoreid ja laotöötajaid,» kinnitas Tere juhataja Margit Talts.

Ettevõte kavatseb suurendada värskete piimatoodete müüki, kuid samal ajal panna täiel võimsusel tööle Tere Põlva tootmismajas ühtaegu vaid kolmel päeval nädalas käivitatavad piimapulbri tootmise tornid. Kuna Põlva piimapulbri seadmed ei võimalda toota Aasia turgudel nõutud lastetoitude toorainet, kaalutakse uute seadmete soetamist.

Äriplaani arvudest rääkides jäid ettevõtete juhid napisõnaliseks, põhjendades seda asjaoluga, et enne koondumisloa saamist pole võimalik üksikasjalikumaid plaane teha.

Tere auditeerimata käive oli mullu ligi 50 miljonit eurot, mis tähistab suurt allakäiku, sest viimasel edukal, 2011. aastal lähenes ettevõtte käive 110 miljonile eurole.

Kuid Tere võlakoormaga tegelenud juristide hinnangul jääb varem Oliver Kruuda juhitud piimatööstuse tulevik endiselt lahtiseks.

«Konkurentsiamet hindab koondumisluba andes sootuks teisi asjaolusid kui saneerimiskava puhul, mistõttu Tere ja Farmi koondumise fakt iseenesest ei mõjuta saneerimist ja võlausaldajate käekäiku,» selgitas advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Karl Kask. «Kohtu tellitud kaks sõltumatut eksperti andsid saneerimiskavale hävitava hinnangu ja see ei leidnud poolehoidu ka mitmete võlausaldajate seas. Kui saneerimiskava lükatakse tagasi, siis määratakse ajutine pankrotihaldur, kes selgitab, kas ettevõttel jätkub nõuete täitmiseks varasid.»

Tere võlausaldajad peavad alates saneerimiskava esitamisest mullu veebruaris taluma olukorda, kus neile ei ole tehtud ühtegi tagasimakset ning peatatud on ka intresside arvestamine.

Tasumata arvete tõttu Terele piima tarnimisest loobunud ja ka saneerimiskavale hävitava hinnangu andnud põllumehed jäävad oma hinnangutes kujunenud olukorrale ettevaatlikuks.

«Meie ühistud ei ole Terele piima tarninud juba aasta otsa. Asjaolu, et Maag Grupp sai omanikuks, suurendab lootust, et tootjatele avaneb reaalne võimalus oma piimaraha kätte saada,» rääkis piimandusühistu EPIKO nõukogu esimees Märt Riisenberg.

«Anname aru, et koondumisteade pole saneerimisega seotud, kuid see loob ikkagi eeldused selle kava täitmiseks, kui see peaks kinnitatama.»

Põllumeeste varasemat jäikust saneerimiskavasse põhjustas usaldamatus Kruuda äripraktika vastu, Maag Gruppi seevastu nimetatakse usaldusväärseks partneriks.

«Kuna äri tehakse inimeste vahel, siis pean võimalikuks, et paljud farmerid taastavad oma piimatarned Terele,» selgitas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo. «Usun, et ettevõtte uued omanikud teevad kõik, et Tere usaldust partnerite silmis taastada.»

E-Piima juht Jaanus Murakas, kes hakkab riigi investeeringutoetusega rajama uut piimatööstust, nimetas konkurentidele antud koondumisluba heaks uudiseks ennekõike põllumeestele.