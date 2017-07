Sikk on MM-rallisid näinud Tänakust ja Märtinist rohkem

«Ma ei olegi nii arvutanud. Keegi ütles mulle, et see on 96. start, aga peab kuskilt järele vaatama,» ütles Sikk ise. See vastab aga tõele. Esimest korda mõõtis Sikk MM-radu Urmo Aava kaardilugejana 2003. aasta Monte Carlo rallil, kui mehed lõid kaasa juunioride meistrisarjas. Hiljem on ta istunud Ott Tänaku, Martin Kanguri ning ukrainlaste Juri Protasovi ning Oleksi Kikireško kõrval. Poolas naasis ta pärast kaheaastast pausi MM-sarja WRC2 arvestuses võistelnud Raul Jeetsi kaardilugejana.

Sikk nendib, et tema jaoks pole vahet, millisel tasemel ja kelle kõrval startida. «Stardielevus ei olene sõitjast. See tuleb ikka sisse ja see on täiesti normaalne. Rallile tulen ikka, sära silmis. Pigem on küsimus, millise ettevalmistuse ja milliste mõtetega. Esimesed aastad oli kindlasti närv suurem. Aastatega on tekkinud teatav rahu, tean juba kuidas süsteem töötab.» Viimati nägi Sikku MM-karussellil võistlejana 2015. aastal ja seetõttu haaras ta meeleldi Jeetsi pakutud võimalusest kinni: «Sõita MM-rallit – see on hoopis teistsugune väljakutse tervele ekipaažile, mitte ainult sõitjale. See on ikkagi meeskonnaspordiala. Minulgi on viimasest MM-rallist juba mõni hetk möödas. Et tulla jälle tagasi, panna end proovile ja saada hakkama, see ongi väljakutse.»

Sooviks näha rohkem eestlasi

Aava ja Siku debüüthooaeg oli viimane, mida MM-sarjas ei võitnud prantslane. Petter Solbergi triumfile järgnesid Sebastien Loebi võimuaastad ja nüüd üritab Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier võita oma viiendat järjestikust tiitlit. Suurema või väiksema eduga on prantslastele vastu üritatud hakata, aga õnnestunud pole see veel kellelgi.

«Ma olen näinud nii tõuse kui mõõnasid. Praegu tundub, et sari on päris korralikul tõusulainel,» vaatab Sikk MMi oma vaatenurgast. Tõesti, nurisemiseks praegu põhjust pole, sest esimesed kolm tipptiimi on väga võrdsed ning ülivõimsat võitu ei suuda rallidel võtta ükski piloot. Tipust allapoole on püramiid aga kitsam, kui Sikk ihkaks: «Ma loodaks, et toetavad sarjad nagu JWRC ja WRC2, et sealt tuleks noori veel rohkem ja seda ka Eestist.»

Praegu on ainus noorsõitja, kes MMil kaasa lööb, Miko Niinemäe ja temalgi jäi seljavigastuse tõttu Poolas võistlemata. «Et Miko ei tulnud, sellest on kahju, aga tahaks näha veel rohkem noori ja rohkem üritajaid. Kindlasti saab, kui tahta,» sõnab Sikk. Ta paneb Eesti rallisportlastele hingele, et kel vähegi soovi MM-õhku nuusutama minna, see võiks kas tema, Aava või mõne teise kogenuma ralliguruga ühendust võtta. «Iga noor on algul ikkagi omaette. Kui nad sel hetkel ei oska ega taha, siis nad võivad alati tulla küsima. Täna on ju Ott meil ees. Seda teed on käinud veel ka Urmo, mina, Raigo (Mõlder) … Neid mehi on veel, kes on asjaga seotud. Alati, kui keegi tahab midagi teha või on mingid plaanid tekkinud, siis helistage või astuge meile selle jutuga juurde. Me kindlasti aitame oma nõuga, kui saame, siis ka jõuga.»