Sikk Tänakust: poisist on saanud mees

«Ott enam poiss ei ole, nüüd juba selgelt meheikka kasvanud. Loomulikult olen ma rõõmus. Me ju siiamaani lävime ja teeme koostööd edasi, mina tema gravel crew'na (abiekipaaž, mis sõidab asfaldirallidel võistluspäeva eel katsed läbi ja parandab rajalegendi vastavalt kõige värskematele oludele – V. V.). Alati kui tal läheb hästi või halvasti, siis mõistan seda ja tahan, et ka teised saaksid aru, et asjad ei ole nii mustvalged, kui see koduse arvutiekraani tagant tundub. Tulge mõnikord ühele rallile kohale ja vaadake, millistes oludes mehed sõidavad, millised on tingimused, kui kiiresti olud muutuvad. Siis öelda, et keegi ei saa, ei taha või ei oska, on lihtsalt asjatundmatu kommentaar.»