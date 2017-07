Ülemiste trammitee ehitatakse väikese jõnksuga

Selgus, et kõverus pole mitte äpardus, vaid projektiga ette nähtud. «Trammitee kanali laius Ülemistel on kaheksa meetrit. Selle koha peal aga paiknevad hooned nii, et trammidele jääb ainult 7,5 meetrit ruumi. Sellepärast ongi selline kõverus projektiga ette nähtud,» selgitas Tallinna Linnatranspordi ASi pressiesindaja Ivo Parbus.

Ta lisas, et jõnks on tehtud nii laugelt, et trammisõitjad ei pane seda tähelegi.