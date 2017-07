Sagani karistus küttis kirgi, Aru hiilgas

Tänavune Tour algas Alejandro Valverde ränga kukkumisega ning jätkus Peter Sagani ja Mark Cavendishi kokkupõrkega finišisirgel, mis varjutas üleeilset neljandat etappi. Sagani diskvalifitseerimise järellainetuses möödus ka eilne päev, kuid õnneks tõstis Fabio Aru seejärel taas fookusesse puhta võidusõidu võlu.

Itaallane ründas viimasel tõusul Sky «rongi» tuulest ja suutis edu lõpujooneni hoida. Astana mehe tegutsemine sundis aga aktiivseks ka kõik teised soosikud eesotsas Chris Froome’iga. Aru ja talle 16 sekundit kaotanud Dan Martini järel kolmandana lõpetanud britt vedas lõpuks mõne sekundi sees enda tuules üle finišijoone ka Richie Porte’i, Romain Bardet’, Simon Yatesi, Rigoberto Urani ja Alberto Contadori. Üheksandana lõpetanud Nairo Quintana loovutas aga Froome’ile 14 lisasekundit.

Et senine üldliider Geraint Thomas kaotas Arule 40 sekundiga, tõmbas Froome päeva lõpuks selga kollase liidrisärgi. Thomas kaotab talle nüüd 12 ja Aru 14 sekundiga, järgnevad Martin Porte, Yates ja Bardet. Contadori ja Quintana kaotus Froome’ile kisub juba minuti kanti.

Ent tagasi Sagani juurde: enamik endisi-praegusi rattureid ja eksperte leidis videokorduste analüüsimisel, et slovakile tehti karmi otsusega liiga. Hoopis Cavendish olevat üritanud end olematust praost läbi pressida ning Saganile süüks pandud küünarnukinõks leidis aset juba siis, kui britt oli tasakaalu kaotanud. Kohe visati õhku ka intriig – kui Sagani kombel talitanuks mõni prantslane, kas olnuks kohtunikud ka siis sama printsipiaalsed?

Põhjust nii küsida jagus, sest Sagani-Cavendishi juhtumi varju jäi üleeilse etapi võitnud Arnaud Démare’i tegutsemine. Neljanda kohaga leppima pidanud Nacer Bouhanni hinnang kaasmaalase liigutustele oli igatahes väga otsekohene. «Kui ma ei oleks pidurdanud, oleksin kukkunud!» kinnitas ta.

«Oli närviline sprint. Viimastel kilomeetritel suutsin püsida ideaalsel positsioonil ja teadsin finišit peast,» lisas Bouhanni. «Ent 150 meetrit enne finišit, kui sõitsin Alexander Kristoffi tagarattas, lõikas Démare mulle ette ja riivas mu ratast. Sain kohe aru, et sinna kadus võit.»

Eurospordi kommentaator ja endine profirattur Matt Stephens märkis seepeale, et Démare’i liigutus oli klassikaline oma sõidujoonest kõrvalekaldumine. Touril kolm etapivõitu saanud ja tunnisõidus kolm maailmarekordit püstitanud Chris Boardman lisas, et Sagani karistamine ja Démare’i teost möödavaatamine näitas korraldajate järjekindlusetust.

«Mis ma teha saan?» laiutas kolmapäeva hommikul ajakirjanike ette astunud Sagan ise käsi. «Pean kohtunike otsusega leppima, ehkki ma ei ole sellega kindlasti nõus – enda meelest ei teinud ma midagi valesti.» Ühtlasi andis Bora-Hansgrohe tiim mõista, et rohkem juhtunut ei kommenteerita.

Kuigi algul teatati, et Cavendish pääses luumurdudeta, paljastas lisakontroll karmi tõe. «Marki paremas abaluus on mõra,» teatas Eurospordile Dimension Data võistkonna arst Adrian Rottuno. «Õnneks ei ole operatsioon vajalik. Kõige tähtsam on see, et ükski närv ei saanud kannatada. Siiski peab ta tervislikel põhjustel võistluse pooleli jätma.»

Katkestamine tähendab, et seni Touril 30 etappi võitnud Cavendish peab rekordijahi lükkama järgmisesse aastasse. Praegu on Touri etapivõitude arvestuses läbi aegade esikohal legendaarne Eddy Merckx, kuid Cavendish jääb teisena temast maha vaid nelja võiduga. Konkurendid Cavendishil sisuliselt puuduvad, sest tegevratturitest jagab Andre Greipel 11 võiduga alles 20. ja Marcel Kittel 10 võiduga 23. kohta.

Tour de France

5. etapp

1. Fabio Aru, 2. Dan Martin +0.16, 3. Chris Froome +0.20, 4. Richie Porte +0.20, 5. Romain Bardet +0.24, 6. Simon Yates +0.26, 7. Rigoberto Uran +0.26, 8. Alberto Contador +0.26, 9. Nairo Quintana +0.34, 10. Geraint Thomas +0.40

Üldseis

1. Froome, 2. Thomas +0.12, 3. Aru +0.14, 4. Martin +0.25, 5. Porte +0.39, 6. Yates +0.43, 7. Bardet +0.47, 8. Contador +0.52, 9. Quintana +0.54