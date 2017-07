Teisele katsele: eraldi nimekiri pigem tuleb

Tallinnas juba praegu valimiste reklaamplakatitel ilutseva Ivanovat ja riigikogu saadikut Oudekki Loonet kehutab Keskerakonna ajaloonõunik, kohtualune Edgar Savisaar. Ligi sajapealine nimekiri on kokku pandud ja kihk kohalike omavalitsuste valimistel oma nimekirjaga välja tulla pole kuhugi kadunud. Loone ei soovinud enne homset, mil saab teatavaks lõplik otsus, kommentaare jagada.

Salapäraste läbirääkimiste kohta ütlevad teadjamad: «Toomi ja Ivanova soolo suuresti, mida Savisaar juhatab.»

Toom ja Savisaar pidavat kogu aeg konsultatsioone pidama ning Ratase mõne päeva tagune rõõm, kui ta väitis, et mingeid läbirääkimisi ei tule ja valimistele minnakse ühtse nimekirjaga, võib homseks pühitud olla.

Toomi juhitud meeskonnal on hulk nõudmisi, millest enamikku on Ratas nõus vastu võtma, kuna tema valikud on ahtad. Sõltub ju tema peaministriks olemine ja valitsuse püsimine riigikogu keskfraktsiooni saadikute üksmeelest.

Kolm õde ehk Toom, Ivanova ja Loone tegid osalt omavahel võideldes läinud nädalal mõttepausi, kas minna valimistele eraldi nimekirjaga või mitte. «Jah, muidugi. Olen kindel, et saame Yanaga töötatud koos ühes erakonnas meie ühiseid eesmärke ellu viies,» vastas erakonnajuht Ratas läinud nädalal küsimusele, kas ta usaldab kokkulepet Toomiga.

Keskerakonna juhatuse otsustada on see, kas need, kes parteiväliselt valimistel kandideerivad, heidetakse erakonnast välja või mitte. Küsimusele, et kas ta kardab või kahtleb, et Oudekki Loone või Olga Ivanova võivad riigikogu fraktsioonist lahkuda ja valitsusliidu seisu väga keeruliseks muuta, vastas peaminister Ratas järgmiselt: «Koalitsioon püsib. Selles ma ei kahtle.»