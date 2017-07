Infonet määras portaalile mängude külastuskeelu

Nagu selgitas Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar, pahandas Infoneti klubi sõna «impotentne» kasutamine teisipäeva õhtul peetud kohtumise reportaaži pealkirjas.

Ehkki eesti keele seletav sõnaraamat annab kasutatud sõnale üheks vasteks «(loome)võimetu, viljatu» ning toob selle illustreerimiseks näite kirjanik Mats Traadi loomingust, pidas valitsev Eesti meister väljendit solvavaks. «Lugedes läbi teie avaldatud uudise meie mängu kohta, nägime pealkirjas otsest solvangut (impotentne) meie klubi, mängijate ja nende fännide kohta. Palume selle solvangu eest ametlikku vabandust ning selgitust, mis õigusega on meid niiviisi nimetatud,» teatas klubi portaalile. «Vastasel juhul oleme sunnitud peatama klubi ja meie mängijate igasuguse suhtluse Soccernetiga, rakendama staadionikeelu ja keelduma meie mängudega seotud akrediteeringute väljastamisest.»

Kuivõrd portaal vabandusest keeldus, nägemata endal süüd, teatas klubi, et on otsustanud keeldu rakendada. Ühtlasi märkis Infonet, et pidas antud küsimuses aru nii Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehvaga kui ka Levadia spordidirektori Sergei Pareikoga. Mõlemad väljendasid Infoneti kinnitusel oma rahulolematust. «Ka nende silmis oli tegemist solvanguga. Mõlemad klubid näitasid seejuures meie vastu üles toetust,» märgiti kirjas.

Juhtumi muudab omapäraseks tõik, et Infonetil puudub õigus kirjeldatud keeldu rakendada, sest jalgpalli Premium liiga juhendi punkt 73.2 sätestab: «Kodumängu korraldav klubi on kohustatud vastava töötõendi esitanud ajakirjanikke ja/või teisi meedia esindajaid lubama staadionile mängu kajastama tasuta ja ilma täiendavate tingimusteta.»

Postimees uuris Eesti Jalgpalli Liidu infojuhilt Mihkel Uibolehelt, ega punkt 73.2 äkki tühistatud ole? «Antud punkt kehtib,» kinnitas Uiboleht.

Seega – kui Infonet peaks mitte lubama mõnda Soccernet.ee ajakirjanikku oma mängudele, on tegu juhendi rikkumisega, mis omakorda tähendab distsiplinaarmenetlust.