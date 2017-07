Superüleminek: Teppan siirdub superklubisse

Möödunud hooajal lõpetas Trentino nii Itaalia meistrisarjas kui ka tugevuselt teises eurosarjas CEV Cup hõbemedaliga. Klubi võitis aastatel 2009–2012 kolmel korral võrkpalli Meistrite liiga ning krooniti neljal korral klubide maailmameistriks.

«Nii väikse riigi kui Eesti esindajana on see minu jaoks unistuste täitumine. Kui karjääri alustasin, oli Trentino tipus, seega võite vaid arvata, mis tunne mul nüüd on, kui ise nende ridadesse kuulun. Tean, et alustan hooaega meeskonna teise diagonaalründajana, aga teen palju tööd ja annan endast parima,» lausus Teppan klubi kodulehele. «Siin on tipptase ja maailma parimad treenerid. Ei suuda hooaja algust ära oodata!»

Trentino peatreener Angelo Lorenzetti lausus, et Teppan valiti meeskonda, kuna usutakse tema võimesse antud rolli täita. «Viimase paari aasta jooksul on ta heas hoos olnud, eriti rahvuskoondises peatreeneri Gheorghe Cretu käe all. Ta on nii vanuse kui ka füüsiliste näitajate ja tehniliste oskuste poolest mees, kes on võimeline pakutud šansi täiel määral ära kasutama,» sõnas Lorenzetti.

Seni mängis 23-aastane Teppan Austria meisterklubis Innsbrucki Hypo Tirol.